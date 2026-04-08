Cô gái hiện đại, năng nổ, tự lập

Mình là nữ, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, 30 tuổi. Xin được chào "bạn" để những lời này dễ đọc hơn và không áp lực gì, dù chắc sẽ có người đọc nhiều tuổi và ít tuổi hơn mình. Vì một thời gian dài lo lắng cho gia đình nên mình không có thời gian tìm hiểu nhiều các mối quan hệ ngoài bạn bè, người thân hay công việc. Mình là người khá hiện đại, năng nổ trong tư duy và nhiều thứ, khả năng tự lập cũng tốt và không hề ngần ngại va chạm trong nhiều việc, miễn phải tiến bộ lên sau mỗi việc.



Hiện, sau khi đã ổn định về công việc và vơi bớt gánh nặng gia đình, mình muốn thử tìm một "đồng chí" để có cuộc sống tự lập và đồng hành lâu dài coi sao. Mình thấy dùng từ "bạn đời" thì nặng nề và có chút sến sẩm quá. Vì đối với mình, người sống chung lâu dài và tôn trọng nhau, gỡ rối dần dần đã là một điều may mắn và niềm vui lớn rồi. "Đồng chí" sẽ là người bạn và chấp nhận nhau ở nhiều mặt, tư tưởng giống nhau và không cần nhiều lời vẫn hiểu nhau nhiều.



Mình là người vui tính, biết lắng nghe và đặc biệt không bao giờ muốn người khác buồn hay tạo áp lực ngược lại. Mình chơi được với trẻ con, thậm chí làm bạn với tụi nhóc xít cũng dễ. Mình là dân sách vở, và thi thoảng nghiên cứu mấy vấn đề nhỏ, nhưng sẽ không rao giảng gì người khác đâu, mong bạn yên tâm. Đọc đến đây chắc bạn sẽ thắc mắc chắc cô này nói nhiều quá, có khi phải có điểm trừ gì đó. Vậy mình sẽ chia sẻ chút ít: gia đình mình không có quá nhiều tình thương và sự gắn kết, nhưng không vì thế mà mình không yêu thương mọi người. Vì đã một mình gồng gánh nhiều thứ quá lâu nên mình muốn thêm một người san sẻ và động viên nho nhỏ mỗi ngày. Mình cũng không áp lực tài chính lên người khác. Mình quan niệm mọi người đều có khoảng riêng trong mọi mặt, cần giao tiếp để mọi thứ hòa hợp.



Mình hiện chưa có ý định có con luôn, nếu bạn nào thắc mắc. Vì phải yêu thương con trẻ hết mực và sẵn sàng, còn lại, mình vẫn tôn trọng cuộc sống hai người, có sự giao thoa, va chạm và có những không gian riêng nhất định. Mình mong đồng chí dù quê quán gần hay xa cũng có kế hoạch ổn định ở Hà Nội và thực sự tự lập tốt. Nếu bạn là người thẳng thắn, thoải mái, cũng tìm "đồng chí" để sống chung hòa hợp, không quá phụ thuộc những nền nếp cũ, vậy mình tôn trọng và mong muốn được tìm hiểu bạn. Thậm chí, nếu bạn không là nam đi chăng nữa, mình cũng sẵn lòng kết bạn và lắng nghe bạn kể chuyện. Cảm ơn bạn đã đọc những dòng này và biết đâu nếu có duyên, mình tìm được đồng chí về cùng đơn vị sớm.

