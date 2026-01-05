Cô gái Hà Nội yêu mình, yêu đời và chờ anh ghé chơi

Em tin cuộc đời có ngày nắng ắt có ngày mưa, tìm được người nắm tay đi qua từng ấy năm tháng để cùng grow old together thật tuyệt vời.

Năm nay Hà Nội lạnh sớm hơn mọi năm hay sao ấy, anh nhỉ? Vu vơ, em than với mẹ rằng: "Biết kiếm đâu được một tấm chồng tử tế, yêu thương mình mẹ ha?", và rồi mẹ giới thiệu cho em chuyên mục này.

Mọi người nhận xét em có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn, dễ mến. Em cao 1m63 với vóc dáng gọn gàng (chị PT của em có thể kiểm chứng, cười). Người lớn gặp thường nói em trông phúc hậu, chắc có lẽ do tâm sinh tướng, anh ạ. Em nghĩ là vì em luôn giữ cho mình sự vui vẻ, hoạt bát và mindset tích cực, do em chọn ở cạnh những người thật lòng yêu thương mình. Bạn bè nhận xét love language của em là words of affirmation, vì em luôn thật lòng khen ngợi, cổ vũ và động viên mọi người xung quanh nỗ lực, cố gắng để đạt được ước mơ.

Em sinh ra và lớn lên ở Ba Đình, Hà Nội. Em tốt nghiệp Học viện Ngoại giao vào tháng 8/2025 và đã có hai năm kinh nghiệm làm việc tại một công ty công nghệ. May mắn được làm việc trong môi trường quốc tế, em có cơ hội đi công tác tại 3 quốc gia khác nhau khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều đó giúp em rèn luyện sự tự tin, tư duy cởi mở và luôn khao khát khám phá thế giới.

Hiện tại, cuộc sống của em khá thoải mái. Em đi làm kiếm tiền, đóng tiền nhà cho mẹ hàng tháng; phần còn lại em dành cho đầu tư, tiết kiệm và học các khóa như tiếng Trung, phân tích dữ liệu, thuyết trình; tập luyện với PT để bản thân vui vẻ, khỏe mạnh, tự tin. Ngoài ra, em vẫn đang trên con đường tìm ra sở thích cá nhân nên rất cởi mở với những trải nghiệm mới: chơi trống, cắm hoa, làm bánh, chơi cờ vua, học nhảy... Em luôn hào hứng với các hoạt động khám phá bản thân và thế giới.

Bố mẹ em đều là công chức: bố làm trong quân đội, còn mẹ là giảng viên đại học. Cả hai đều có tư tưởng hiện đại, tiến bộ, ủng hộ con cái phát triển độc lập nên em khá chủ động trong cuộc sống. Em tin vào hôn nhân vì đã chứng kiến bố mẹ mình từ xuất phát điểm khó khăn, họ cùng nhau tạo ra "phép màu" để nuôi dạy em nên người. Nhưng anh đừng lo, em hiểu cuộc đời không màu hồng. Bố mẹ em có được ngày hôm nay cũng vì cả hai đã nhiều lần hạ cái tôi của mình xuống để chọn đối phương. Em tin mẹ là người biết vun vén gia đình, và em đủ trưởng thành để hiểu rằng bản thân sẽ cần cố gắng rất nhiều để có một hôn nhân hạnh phúc.

Về "mảnh ghép" em tìm kiếm: vì ông bà, họ hàng của em đều ở Hà Nội, em mong anh sống tại đây hoặc khu vực lân cận để em được ăn Tết cùng bố mẹ. Em hy vọng anh cao trên 1m78, ngoại hình sáng sủa, trưởng thành, thông minh, hài hước, có chí tiến thủ và yêu thương gia đình. Em mong anh sinh năm 1995 hoặc 1999, đã có công việc ổn định, định hướng phát triển rõ ràng, kinh tế vững và thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.

Quan điểm sống của em là: chỉ khi hai cá thể độc lập và hạnh phúc thì mới có thể hạnh phúc cùng nhau. Em không muốn ai đến với mình chỉ vì cô đơn. Em hy vọng anh cũng là một người đang hạnh phúc với cuộc sống riêng, bởi em tin chúng ta chỉ có thể thực sự sưởi ấm cho nhau khi cả hai đều đã tự có ngọn lửa của riêng mình.

Em đề cao sự tự giác và chủ động tin tưởng lẫn nhau. Em không có nhu cầu "quản" ai, vì tin một người đàn ông đĩnh đạc sẽ luôn biết rõ chừng mực trong các mối quan hệ để bảo vệ người phụ nữ của mình. Khi có tranh cãi, em đề cao sự thẳng thắn và đối thoại. Thay vì im lặng hay chiến tranh lạnh (silent treatment) - điều em coi là thiếu tôn trọng - em mong chúng ta có thể cùng ngồi lại để tìm giải pháp chung.

Nhiều người hỏi vì sao mới 22 tuổi em đã nghĩ đến chuyện trăm năm thay vì mải mê rong chơi. Vì em tin cuộc đời có ngày nắng ắt có ngày mưa, và tìm được một người nắm tay đi qua từng ấy năm tháng để cùng grow old together thì thật tuyệt vời. Em từng đọc ở đâu đó rằng ý nghĩa của hôn nhân là, đến cuối cùng, chúng ta cần một người chứng kiến cuộc đời mình. Em mong chúng ta có thể cùng nhau ngắm nhìn thế giới. Sẽ rất thú vị nếu anh là người từng đi nhiều nơi và cũng muốn khám phá thế giới cùng người mình yêu.

Nếu anh thấy chúng ta cùng tần số, em rất vui được làm quen với anh. Chúc anh vững lòng vượt qua những ngày rét căm căm của Hà Nội, không vì yếu lòng mà nắm lấy một bàn tay không thuộc về mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ