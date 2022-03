Cô gái giản dị tìm tình yêu chân thành

Chào anh, 27 hoặc 28 là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn của con gái, phải không anh?

Tính em hơi trầm nhưng quen rồi thì nói rất nhiều. Em từng học và làm việc trong Sài Gòn khá lâu, nay lựa chọn về quê vì muốn được gần gia đình. Lúc về trúng mùa đông nên em hơi ngỡ ngàng vì cái rét ở quê, nhưng mãi rồi quen. Ai cũng hỏi em có hối hận không khi từ bỏ công việc ổn định, thu nhập tốt và bạn bè trong đó? Em không hối hận vì ngoài này có gia đình.

Với độ tuổi này, về quê, đi đâu em cũng bị hối tới hối lui, từ bố mẹ, bạn bè, hàng xóm tới đồng nghiệp... Nhưng công việc của em ít tiếp xúc nên không có nhiều cơ hội. Đây cũng là lý do em viết bài này. Được chị đồng nghiệp giới thiệu cho trang này, em lấy hết can đảm để tìm vận may.

Em giản dị, thích hát và có phần hơi nhút nhát, là người nghiêm túc trong tình cảm nên mong anh cũng vậy. Em theo đạo Công giáo, nếu anh cùng đạo càng tốt. Chờ thư anh.

