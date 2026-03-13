Cô gái giản dị tìm chàng trai 8x có trách nhiệm

Em tìm một người đàn ông có đủ kiên nhẫn, bao dung để bước vào trái tim cô gái bướng bỉnh như em.

Một mùa xuân mới lại đến, sau bao năm thu mình trong thế giới riêng, cũng đến lúc em đối diện với thực tế, em cần một người đồng hành chặng đường phía trước. Anh à, em là cô gái bình thường, tính cách có phần bướng bỉnh. Cuộc sống giản dị, đơn thuần, trong mối quan hệ tình cảm em trọng sự chân thành và chung thủy. Em đến từ vùng quê Bắc Trung Bộ, đang làm công việc văn phòng ở TP HCM. Em có thu nhập đủ trang trải chi phí thuê phòng và sinh hoạt của mình, không để anh phải lo lắng hay là gánh nặng gì đâu. Em tìm anh người đồng hành có trách nhiệm về cuộc sống chúng ta hiện tại và tương lai sau này.

Em 36 tuổi, mong anh lớn hơn em, 8x chững chạc, vững vàng hơn em về ý chí. Anh ôn hòa, dễ mến để bù với cá tính hơi ghê gớm của em. Em thẳng tính, dễ làm người khác mất lòng, bù lại em biết điều, biết đúng, sai phải trái. Em hình dung về anh là người có lối sống và tư duy lành mạnh, công việc ổn định, nếu chưa có nhà sau này chúng ta sẽ cố gắng giành dụm anh nhé. Vì em xuất phát điểm như anh mong một cuộc sống giản dị bình yên cùng vun vén.

Em đã ly hôn, không trong mối quan hệ ràng buộc nào cả. Em không vội tìm một tình yêu chóng vánh, em tìm một người anh có đủ kiên nhẫn, bao dung để bước vào trái tim một cô gái bướng bỉnh như em. Biết rằng có thể chậm, nhưng không sao cả, chỉ cần kiên nhẫn thì em tin anh sẽ xuất hiện. Hy vọng năm nay em sẽ gặp được anh.

