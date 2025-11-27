Cô gái giản dị, cá tính, ham học hỏi và có chiều sâu

Em luôn sẵn sàng cùng anh dựng xây một mối quan hệ lành mạnh và xa hơn là gia đình.

Em đợi anh 30 năm rồi, còn nhiều khờ dại và khuyết điểm, nhưng luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, trí tuệ và tâm hồn, chờ anh đến. Em luôn sẵn sàng cùng anh dựng xây một mối quan hệ lành mạnh và xa hơn là gia đình. Mọi người gọi em là "weird" vì em hay chọn những con đường, những cách nghĩ không giống ai. Em thẳng, thích nhìn vào cốt lõi, thích những cuộc đối thoại có chiều sâu và có nội dung. Mọi người bảo em có cá tính mạnh. Em đủ năng lực cùng anh khám phá những điều hay lạ của Tây phương, nhưng cũng có một phần rất Việt trong mình, phần luôn muốn lắng nghe và lưu giữ những đúc kết của ông bà, của truyền thống, của những trí khôn mà hiện đại đang bỏ quên.



Thật tuyệt nếu anh là phần bù trừ của em: người biết lắng nghe, có khả năng dẫn dắt mà không độc đoán; một người giỏi tính toán - tài chính - thực tế - kế hoạch

để em được là chính em: bay bay một chút, hồn nhiên một chút. Bởi em biết có anh đứng phía sau cho em tựa nhẹ. Hiện tại sức khỏe em không ở trạng thái tốt nhất, nhưng đó là hành trình để em hiểu cơ thể, học để làm bác sĩ của chính mình. Em muốn anh thấy em trong hành trình này, vì cách em chăm mình cũng là cách em sẽ chăm anh, chăm gia đình sau này.



Khi viết thư hồi âm giới thiệu hoặc thông tin hồi âm qua phần bình luận, thật tuyệt nếu được nghe anh kể về hành trình anh xây khu vườn cuộc đời của mình. Những sự học được, vỡ lẽ, ngộ ra trong hành trình sống lúc chưa có em ở đó, những lý tưởng, trăn trở của anh... Nếu cảm thấy em là mảnh ghép phù hợp của anh, em sẽ gợi ý một cuộc gặp sớm ạ. Tháng 11 và tháng 12 em có thể có ở TP HCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng. Sau đó có thể em đi dọc lên miền Trung được. Anh nhớ nói rõ vị trí anh có thể gặp em nhé.

