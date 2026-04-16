Cô gái đơn giản, sống tĩnh lặng tìm người thương

Mình sinh năm 1995, quê ở miền Trung, sống và làm việc ở Sài Gòn. Mình là giáo viên yoga, độc thân, chưa từng có bạn trai dù bề ngoài cũng ưa nhìn. Mình là một người bình thường, đơn giản và sống tĩnh lặng.

Mình thích đi dạo ở công viên, thích ngồi trên những chiếc ghế đá ở công viên và chỉ ngồi thôi, không dùng điện thoại hay làm gì khác. Mình thích đọc sách. Thích tiểu thuyết văn học kinh điển, những tác phẩm của Victor Hugo, Dostoevsky hay Lev Tolstoy... Mình thích tập yoga, thích động vật, trẻ em, cây cối, thiên nhiên, rừng, biển. Mình thích làm việc với cây cối và đất...

Mình là một người chân thành và dịu dàng, bề ngoài hơi ít nói nhưng nếu bắt trúng chủ đề thì nói rất nhiều. Mình thích những cuộc trò chuyện có chiều sâu và ý nghĩa, không thích những cuộc nói chuyện hời hợt.

Mình muốn kết bạn với những người cùng chung sở thích và lối sống. Vì vậy mình hy vọng sẽ nhận được thư từ các bạn, không kể nam hay nữ. Thực sự mình được rất nhiều phụ nữ yêu quý và khi nói chuyện với phụ nữ, mình rất hợp. Vì vậy, nếu ai muốn kết bạn với mình, xin hãy gửi thư cho mình nhé.

Mình cũng muốn tìm bạn trai. Mình muốn có một người bạn trai trưởng thành: một người đã làm xong công việc nội tâm của chính họ; một người sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội; một người có lòng trắc ẩn, yêu thiên nhiên, động vật, có ý thức bảo vệ môi trường và sống trong lòng biết ơn. Một người dám đối diện khó khăn, khó khăn trong cuộc sống hay sự khó khăn trong các cuộc trò chuyện; để giải quyết vấn đề chứ không né tránh nó.

Và mình cũng có một ít tiêu chuẩn về ngoại hình: cao trên 1,7 m. Mình cao 1,59 m và nặng khoảng 46-48 kg.

Một người sống một cuộc đời sâu hơn chỉ ở tầng vật chất: tức là ngoài việc cơm áo gạo tiền, vẫn dành thời gian cho bản thân để phát triển tâm hồn (sách, âm nhạc, hội họa, nghệ thuật, triết học...), hoặc tâm linh (thiền định, cầu nguyện, tôn giáo...).

Mình biết chắc chắn sẽ có nhiều người nói rằng mình yêu cầu quá cao nhưng mỗi người đều có những người phù hợp với chính mình. Và những người cùng tần số tự nhiên sẽ thấy hợp lý chứ không thấy kỳ cục.

Mình hy vọng những ai gửi thư cho mình là người đã đọc kỹ bài viết này và cảm thấy thực sự phù hợp.

Cảm ơn mọi người đã đọc thư.

