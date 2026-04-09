Cô gái Đà Lạt tìm người thương

Em tin vào duyên phận nhưng cũng tin hạnh phúc do mình nắm bắt.

Em 32 tuổi, cao 1,54 m, ngoại hình ổn, tính cách hiền lành, vui vẻ, chưa từng kết hôn và chưa có con, là cô nhân viên văn phòng tại phố núi Đà Lạt với thu nhập ổn định, đủ lo cho cuộc sống hiện tại và có tích lũy cho tương lai.

Theo dõi chuyên mục Hẹn hò đã lâu, đọc được rất nhiều bài viết của các anh chị nên duyên nhờ VnExpress, em cảm thấy rất vui và có thêm động lực viết bài, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với em.

Em có suy nghĩ và lối sống tích cực, yêu thiên nhiên, thích đọc sách, nấu ăn, cắm hoa và thường đi dạo bộ, cảm nhận vẻ đẹp của những điều nhỏ bé, giản dị xung quanh. Em vẫn trên hành trình tìm kiếm người thương - người bạn đời đồng hành cùng em xây dựng gia đình, sống yêu thương chan hòa và cùng nhau nuôi dạy những đứa trẻ (em rất yêu trẻ con và đã sẵn sàng làm mẹ). Em mong gặp được người đàn ông tử tế, chân thành, có ý chí, có trách nhiệm, tôn trọng bạn đời và hướng về gia đình. Em hy vọng anh không hút thuốc, không cờ bạc, có thể uống bia rượu nhưng xã giao chừng mực.

Với em, đồng hành không phải là lúc mọi việc thuận lợi mới ở cạnh nhau, mà cả khi cuộc sống có những đoạn đường gập ghềnh, ta vẫn sẵn sàng bước cùng nhau.

Em từng đọc được rằng: "It is possible to do things alone, but a-two is better somehow". Hy vọng có thể gặp anh, cùng đón nắng sớm bên Hồ Xuân Hương, uống tách cà phê ấm, hàn huyên những câu chuyện và có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Qua bài viết này, nếu anh cảm thấy phù hợp và có sự đồng điệu, hãy gửi mail cho em nhé, để ta tìm thấy nhau.

Cảm ơn độc giả đã đọc bài viết của em và chúc mọi người có một ngày bình yên.

