Cô gái có chút cá tính và nhan sắc tìm anh

Em sắp 30 tuổi, làm công việc văn phòng tại TP HCM, độc thân hơn hai năm.

Người xung quanh nhận xét em xinh đẹp, cao ráo, tính tình dễ thương nhưng cũng đủ cá tính để không bị nhàm chán. Em thuộc kiểu vừa hướng nội lại vừa hướng ngoại, thích tụ tập bạn bè để chơi thể thao, nhưng cũng trân trọng những buổi tối yên tĩnh, chỉ có mình với cuốn sách hoặc chiếc điện thoại lướt vài dòng chữ nhẹ nhàng. Em độc thân hơn hai năm. Khoảng thời gian đó đủ để em hiểu rằng: một mối quan hệ muốn lâu dài không cần phải quá lãng mạn hay màu mè, chỉ cần sự chân thành và nỗ lực từ cả hai phía.

Em đang tìm người đàn ông: Độc thân rõ ràng, lớn tuổi hơn em chút để đủ chín chắn. Có công việc và tài chính ổn định không cần giàu có, chỉ cần có trách nhiệm với bản thân. Quan trọng nhất là ngay từ đầu phải đến với nhau bằng sự chân thành, không chơi đùa, không mập mờ, không nửa vời. Em không cần người quá hoàn hảo, chỉ cần anh tử tế. Nếu anh cũng từng trải qua vài chuyện trong đời, hiểu rằng bình yên đôi khi quý hơn mọi lời hứa hoa mĩ, có thể chúng ta đang tìm nhau mà chưa biết thôi. Chờ mail anh nhé.

