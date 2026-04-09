Cô gái có cá tính mạnh tìm người thương

Chào anh, ở nơi nào đó chắc anh cũng đang tìm em, em hy vọng chúng ta gặp nhau vào ngày cả hai đã sẵn sàng cho hành trình cùng nhau phía trước. Sau những vấp ngã của cuộc sống, trải qua những thăng trầm từ công việc đến tình cảm và gia đình, sau nhiều năm cố gắng và hoàn thiện, em đã sẵn sàng và đủ chín chắn để đồng hành.

Em 32 tuổi, tốt nghiệp đại học, là nhân viên văn phòng lương 2x, tiếng Việt cộng với một ngoại ngữ và đang có mục tiêu thêm một ngoại ngữ khác. Em có một căn nhà bé bé xinh xinh do bản thân tự vun vén. Em ngoại hình tương đối, nằm trong chuẩn BMI, ưa sạch sẽ, cá tính khá mạnh và có chủ kiến riêng, đôi lúc trưởng thành, đôi lúc cũng trẻ con và hài hước.

Em không phù hợp với việc chỉ ở nhà và làm nội trợ vì em cần chúng ta có thể đồng hành chứ không phải một người đi trước và một người luẩn quẩn phía sau. Em và anh cần người chia sẻ và đồng hành, cả hai đều có vòng tròn bạn bè của nhau, không lệ thuộc cảm xúc, là hai cá thể độc lập để cùng nhau xây dựng mục tiêu chung.

Anh cao trên 1,7 m, có công việc ổn định, không gia trưởng áp đặt, sạch sẽ, không hút thuốc, đang tìm kiếm người đồng hành như em chứ không phải kiếm vợ tròn nghĩa vụ cho mẹ hay mẹ cho con theo nghĩa đen nguyên bản. Ở thời điểm hiện tại, em cần sự phù hợp hơn là chạy theo lễ nghĩa và tiêu chuẩn hôn nhân bắt buộc. Vậy nên em vẫn có thể độc thân đến khi anh xuất hiện và đồng hành theo cách đúng nghĩa.

Như trên, nếu anh thấy cùng tần số, hãy gửi mail cho em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.