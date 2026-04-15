Cô gái 'biến mất' trước đầu xe tải

Gia LaiCamera hành trình của chiếc xe tải ghi lại hình ảnh cô gái đi xe điện mất hút dưới gầm xe, hôm 14/4 tại quốc lộ 19 địa phận Quy Nhơn.

Tình huống giao thông: Cô gái đi xe máy từ bên phụ, tạt qua đầu rồi đi lên phía trước xe có gắn camera hành trình. Rơi vào điểm mù, cô gái bị ủn lên phía trước, ngã xuống đường rồi mất hút dưới gầm xe. Chưa rõ thương vong.

Cô bé đi xe máy điện lọt vào gầm xe tải Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Những chiếc xe lớn rất nhiều điểm mù, những người đi xe máy nên chủ động tránh xa khi nghe tiếng xe tới gần. Đặc biệt khi chuyển hướng cần luôn nhìn gương, quan sát hai bên và quay đầu nhìn thật nhanh nếu cần thiết để xác định có những phương tiện nào đang đi tới. Rất nhiều người có thói quen ra đường chỉ bật đèn xi-nhan là chuyển hướng, không cần biết phía sau có xe khác hay không.

Tài xế điều khiển những chiếc xe lớn cần tập trung quan sát xung quanh, di chuyển tốc độ chậm, nhất là trong khi vực dân cư phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

Nguyên Vũ