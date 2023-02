Cô gái bị bắt vì làm đại lý của đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

Hà TĩnhLê Thị Phương, 31 tuổi, bị bắt với cáo buộc năm 2016-2017 làm đại lý cấp hai của game bài đổi thưởng RikVip và Tip.Club do Phan Sào Nam cầm đầu.

Phương, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Tổ chức đánh bạc, theo điều 249 Bộ luật Hình sự Bộ luật Hình sự 1999. Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh), cho biết ngày 18/2.

Đây là chuyên án do Công an Hà Tĩnh phối hợp với một số địa phương mở rộng điều tra đường dây đánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam cầm đầu.

Theo điều tra, năm 2016-2017, Phương liên hệ, thỏa thuận với các cấp đại lý của hệ thống game bài đổi thưởng RikVip và Tip.Club để giao dịch mua, bán Rik (tiền ảo trên hệ thống đánh bạc) với đại lý cấp một.

Nhà chức trách cáo buộc, Phương sau đó bán lại Rik cho người chơi tại Hà Tĩnh và các tỉnh khác để hưởng tiền chênh lệch. Trong hai năm, số tiền Phương giao dịch, mua bán qua các đại lý là hơn 2 tỷ đồng.

Giai đoạn một của vụ án, nhà chức trách xác định dưới sự bao che của ông Phan Văn Vĩnh khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, đường dây đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club Nguyễn Văn Dương chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch VTC Online) tổ chức đã phát triển hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản. Hai năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng.

Vụ án này khép lại vào đầu năm 2019 nhưng việc điều tra giai đoạn hai được mở ra và đến nay nhiều đại lý đã bị công an các địa phương xử lý.

Đến nay Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 4 vụ án, 14 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 248 và 249, Bộ luật Hình sự 1999. Các bị can bị cáo buộc đã giao dịch đánh bạc hơn 163 tỷ đồng.

Đức Hùng