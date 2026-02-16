Cô gái 35 tuổi tin vào nhân duyên đến khi mình đã sẵn sàng

Em quê gốc ngoại thành Hà Nội, sống và làm việc tại Hà Nội với công việc văn phòng ổn định tại một cơ quan nhà nước.

Tết Nguyên Đán 2026 đang đến rất gần, Hà Nội khoác lên mình vẻ rộn ràng rất riêng. Đường phố đỏ rực sắc đào, sắc câu đối; người người tất bật sắm sửa trong cái se lạnh quen thuộc của cuối năm. Giữa nhịp sống hối hả ấy, trong em hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết cảm giác mong chờ đoàn viên và hơi ấm gia đình.

Một buổi tối mưa rét cuối năm, một mình trong căn hộ chung cư nhỏ nhưng ấm cúng, em tình cờ đọc được bài viết: "Tìm được định mệnh ngay bài đầu tiên tôi đọc trên Hẹn hò VnExpress". Em dừng lại khá lâu, không phải vì những chi tiết lãng mạn, mà bởi cảm giác bình yên lan tỏa từ câu chuyện. Nó khiến em nhận ra rằng tình yêu đích thực thường đến không phải khi con người còn thiếu thốn, mà khi đã đủ đầy và sẵn sàng. Nhân duyên có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nhưng để nắm lấy cần sự can đảm và sự chân thành. Không phải lời lẽ hoa mỹ, mà chính cảm giác an toàn về mặt cảm xúc mới tạo nên kết nối bền vững. Khi sự lắng nghe gặp được hồi đáp thật lòng, niềm tin hình thành một cách tự nhiên.

Em 35 tuổi, quê gốc ngoại thành Hà Nội, sống và làm việc tại Hà Nội với công việc văn phòng ổn định tại một cơ quan nhà nước. Bố mẹ em đều là quân nhân đã nghỉ hưu, những con người sống kỷ luật, thẳng thắn và tử tế. Em là chị cả trong gia đình có hai chị em, dưới em là một em trai. Có lẽ vì vậy, em sớm quen với sự tự lập, biết lo toan, nhưng cũng học được cách mềm mỏng và lắng nghe.

Em viết những dòng này không vì áp lực tuổi tác hay nỗi sợ cô đơn. Sau những năm tháng đủ trải nghiệm, em nhận ra mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, nơi hai người đến với nhau để đồng hành, chứ không phải để lấp đầy khoảng trống. Em tin rằng hôn nhân không đáng sợ; điều đáng sợ là chọn sai người hoặc bước vào một mối quan hệ khi bản thân chưa đủ chín chắn.

Em sống khá giản dị. Công việc mang lại cho em một nhịp sống đều đặn. Ngoài giờ làm, em thích nấu ăn, đi bộ, hoặc dành thời gian cho những khoảng lặng riêng để suy nghĩ và sắp xếp cảm xúc. Em không quá hướng ngoại, không thích ồn ào, nhưng là người chân thành, nghiêm túc và coi trọng sự rõ ràng. Với em, yêu đúng người là cảm giác bình yên; không cần thử thách, không cần hơn thua, chỉ cần sự hiện diện đủ đầy của nhau.

Câu chuyện em đọc được đã gieo vào em một niềm tin rất nhẹ mà rất sâu. Khi con người sống tử tế, rõ ràng và chân thành, tình yêu sẽ bền vững một cách tự nhiên. Em cảm nhận rõ sự đồng điệu của anh chị trong câu chuyện ấy, không đến từ những lời hứa lớn lao, mà từ hệ giá trị chung và cách nhìn chín chắn về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Qua từng câu chữ, em thấy được sự tử tế và chân thành mà anh chị dành cho nhau, một sự gắn kết vừa vặn, bình thản và bền chặt.

Câu chuyện ấy khiến em tin rằng sự đồng điệu không đến từ may mắn, mà từ việc mỗi người đã hoàn thiện chính mình. Khi sống đúng với giá trị cốt lõi, nhân duyên nếu đến sẽ rất tự nhiên; còn nếu chưa, cuộc sống vẫn đủ đầy và an yên.

Về người em mong gặp, em không tìm kiếm sự hoàn hảo. Em mong anh là người đàn ông trưởng thành, sống và làm việc ổn định tại Hà Nội hoặc khu vực lân cận, có trách nhiệm với cuộc sống và các mối quan hệ, đủ điềm tĩnh để trò chuyện, đủ thẳng thắn để hiểu nhau và đủ tử tế để không làm nhau mệt. Em trân trọng những người đàn ông biết lắng nghe, coi trọng gia đình và nghiêm túc khi nghĩ đến tương lai.

Tết đang đến gần. Em không mong những lời hứa lớn lao, cũng không kỳ vọng một mối quan hệ vội vàng. Nếu có duyên, em chỉ mong chúng ta có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, một buổi gặp không áp lực, một cảm giác yên tâm khi ở cạnh nhau. Biết đâu, việc anh đọc được những dòng này, cũng giống như em đọc được câu chuyện kia, lại là một sự trùng hợp rất vừa vặn của thời điểm.

Nhân dịp năm mới, em chúc cho mỗi người chúng ta đủ bình an để lắng nghe chính mình, đủ ấm áp để mở lòng đúng lúc và đủ vững vàng để trân trọng những nhân duyên tử tế khi chúng xuất hiện.

Em ở đây, với sự chín chắn và chân thành của mình, sẵn sàng cho một mối quan hệ bình yên, thấu hiểu và lâu dài.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ