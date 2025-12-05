Cô gái 28 tuổi tử vong do nhồi máu cơ tim

Hà NộiBệnh nhân nữ nặng 100 kg, tiền sử khỏe mạnh bỗng đau ngực dữ dội, khó thở rồi tử vong nhanh dù bác sĩ nỗ lực cấp cứu.

Ngày 5/12, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chị xuất hiện cơn đau ngực diễn biến nhanh, mức độ dữ dội kèm khó thở. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp và lập tức xử trí theo phác đồ chuyên môn, song bệnh nhân không qua khỏi.

Theo bác sĩ Mạnh, dù chưa từng ghi nhận bệnh lý nền, bệnh nhân có thể trạng béo phì với cân nặng lên tới 100 kg. Khai thác tiền sử cho thấy người bệnh hội tụ nhiều yếu tố nguy cơ phổ biến ở giới trẻ hiện nay như nghiện đồ ngọt, chịu áp lực công việc lớn (stress) và hầu như không vận động thể lực. Chuyên gia nhận định đây là những tác nhân trực tiếp làm gia tăng tình trạng xơ vữa, gây viêm mạn tính thành mạch, khiến động mạch vành tổn thương sớm ngay cả khi người bệnh chưa đến 30 tuổi.

Phân tích sâu hơn về cơ chế bệnh sinh, bác sĩ Mạnh cho hay lượng mỡ nội tạng ở người béo phì thường vượt ngưỡng an toàn, hoạt động như một cơ quan nội tiết phức tạp tiết ra cytokine gây viêm âm ỉ. Quá trình này làm tổn thương lớp lót mạch máu, tạo điều kiện cho cholesterol xấu (LDL) tích tụ thành mảng xơ vữa. Bên cạnh đó, tình trạng đề kháng insulin và đường huyết cao cũng thúc đẩy xơ vữa động mạch tiến triển âm thầm.

Về mặt cấu trúc, trọng lượng cơ thể lớn buộc tim phải hoạt động quá tải để bơm máu, lâu dần gây giãn buồng tim, dày thành cơ tim và suy tim mạn tính. Lớp mỡ bao quanh màng ngoài tim cũng gây chèn ép cơ học, dễ kích phát các rối loạn nhịp nguy hiểm.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim (chiếm 33% tổng số ca tử vong), trong đó tỷ lệ người trẻ nhập viện tăng 5-10% hàng năm. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, nhóm bệnh nhân dưới 45 tuổi hiện chiếm 6-10% tổng số ca nhồi máu cơ tim cấp.

Để nhận diện sớm cơn nhồi máu cơ tim, bác sĩ khuyến cáo người dân chú ý các biểu hiện điển hình: đau thắt ngực vùng sau xương ức hoặc hơi lệch trái; cảm giác bị đè nặng, bóp nghẹt; đau lan ra tay trái, lên cằm hoặc xuống vùng bụng trên rốn. Cơn đau thường kéo dài trên 20 phút, có thể kèm vã mồ hôi, ngất xỉu.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh người trẻ không nên chủ quan, cần kiểm soát cân nặng (BMI dưới 25), hạn chế thức khuya, chất kích thích và duy trì lối sống lành mạnh. Khi cơ thể phát tín hiệu bất thường, người bệnh cần đến viện ngay để tận dụng "thời gian vàng" tái lưu thông mạch máu nuôi tim trong 12-48 giờ đầu tiên.

Thúy Quỳnh