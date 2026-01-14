Cô gái 25 tuổi không có tử cung, âm đạo

Hà NộiCô gái 25 tuổi mắc hội chứng Rokitansky hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương phẫu thuật tạo hình âm đạo bằng vạt phúc mạc, giúp phục hồi chức năng sinh lý.

PGS.TS Vũ Bá Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết bệnh nhân nhập viện với dị tật bẩm sinh không có tử cung, cổ tử cung và âm đạo. Tuy nhiên, buồng trứng và hệ nội tiết của cô gái vẫn phát triển hoàn toàn bình thường.

Điều này khiến bệnh nhân không có kinh nguyệt, không thể quan hệ tình dục dù vẫn có đầy đủ cảm xúc và nhu cầu sinh lý như mọi phụ nữ khác. Qua nội soi chẩn đoán trước mổ, các bác sĩ còn phát hiện người bệnh chỉ có một thận phải và cấu trúc tử cung bất thường.

Để khắc phục dị tật, kíp mổ quyết định áp dụng kỹ thuật Davydov (tạo hình âm đạo bằng vạt phúc mạc). Các phẫu thuật viên đã mở khe giải phẫu nằm giữa niệu đạo, bàng quang và trực tràng, sau đó nong dần đến đường kính phù hợp và kéo phúc mạc ra ngoài âm hộ để kiến tạo ống âm đạo mới. Sau tạo hình, bệnh nhân được đặt cốt mềm bằng gạc cố định trong 48 giờ và thay định kỳ nhằm chống dính.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh nhân cần bôi estrogen và tự nong âm đạo hàng ngày. Sau khoảng hai tuần, cô gái có thể bắt đầu quan hệ tình dục và trở lại sinh hoạt bình thường sau 3 tháng. Phương pháp này giúp người bệnh đáp ứng nhu cầu sinh lý, cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

PGS Quyết đánh giá đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên phải am hiểu tường tận giải phẫu vùng chậu. Thao tác thiếu cẩn trọng dễ gây tổn thương trực tràng, niệu đạo. Đặc biệt, giai đoạn nong giữ sau mổ quyết định trực tiếp đến kết quả lâu dài, bởi nếu thực hiện sai cách, âm đạo rất dễ dính trở lại.

So với các phương pháp cũ như dùng đoạn ruột (gây tiết dịch, mùi khó chịu) hay ghép da, niêm mạc miệng (dễ dính, khô rát), kỹ thuật vạt phúc mạc được Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai mang lại giải pháp an toàn, giảm biến chứng và hiệu quả bền vững hơn.

ThS.BS Đàm Thị Quỳnh Liên, Phó trưởng khoa Phụ Ngoại, chia sẻ dị tật sinh dục bẩm sinh tuy hiếm gặp nhưng không làm mất đi quyền được yêu thương và làm vợ của người phụ nữ. Với sự tiến bộ của y học, nếu có nhu cầu sinh con, người bệnh vẫn có thể chọc hút trứng và thực hiện mang thai hộ theo quy định pháp luật.

Lê Nga