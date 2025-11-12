Cô gái 22 tuổi quyết định hiến tạng của cha, hồi sinh 6 cuộc đời

TP HCMKhi bác sĩ thông báo người cha 49 tuổi, chết não sau tai nạn và không thể qua khỏi, cô gái 22 tuổi nén nỗi đau, chủ động đề nghị hiến tạng của ông để cứu người.

Sau nghĩa cử cao đẹp của gia đình, hàng trăm y bác sĩ vào cuộc chạy đua, đến rạng sáng 8/11, 4 ca ghép tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy đều thành công. Quả tim của người cha đã cứu sống một người đàn ông 53 tuổi ở Cần Thơ. Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân 48 tuổi (Đồng Nai) và 40 tuổi (Đồng Tháp). Đặc biệt, lá phổi của ông đã được ghép cho một nam thanh niên 39 tuổi tại TP HCM, đánh dấu ca ghép phổi đầu tiên thành công ở khu vực phía Nam. Hai giác mạc cũng được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho hai người khác.

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mặc niệm tri ân bệnh nhân trước khi mổ lấy tạng người đàn ông 59 tuổi, ngày 8/11. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, ngày 6/11, người cha gặp tai nạn sinh hoạt, được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, ông vẫn rơi vào trạng thái chết não, không còn khả năng hồi phục.

"Khi bác sĩ giải thích tình hình và hỏi muốn tiếp tục điều trị hay đưa về nhà, em nghĩ nếu ba không qua khỏi, tại sao không để ba cứu giúp thêm người khác", cô con gái 22 tuổi kể khoảnh khắc đưa ra quyết định quan trọng. Từng tìm hiểu thông tin về hiến tạng từ người chết não, cô một mình đề xuất ý nguyện này.

Ngay sau đó, cô gọi điện cho mẹ và em trai 18 tuổi để trình bày mong muốn. Người mẹ, dù chưa từng tìm hiểu sâu về việc hiến tạng, vẫn tin rằng đây là một nghĩa cử tốt đẹp nên ủng hộ con. Em trai cô cũng nhanh chóng tán thành. Rạng sáng hôm sau, hai mẹ con tức tốc vào bệnh viện nghe bác sĩ tư vấn và cùng con gái ký vào đơn hiến tạng.

"Ban đầu tôi rất bối rối, nhưng nhìn con gái bình tĩnh và kiên quyết, tôi hiểu rằng đó là lựa chọn đúng đắn", người mẹ chia sẻ. Bà cho biết nỗi đau mất chồng phần nào được xoa dịu khi biết các phần cơ thể của ông đang tiếp tục mang lại sự sống cho người khác.

Trong biến cố của gia đình, bà nhận ra cô con gái 22 tuổi, dù ít va vấp, lại "rất chín chắn và kiên quyết". "Nhiều người lớn còn không đủ can đảm chấp nhận người thân ra đi và đồng ý hiến tạng, nhưng nó mạnh mẽ lắm. Nó cố nén nước mắt để mọi người yên tâm, chỉ khi xong việc mới bật khóc", người mẹ nói.

Vài ngày sau khi cha qua đời, cô gái nhận được tin tất cả bệnh nhân được ghép tạng đều hồi phục tốt. Cô tin rằng, ở một nơi xa, cha cô vẫn đang mỉm cười vì được "sống" theo một cách đặc biệt và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cuộc đời.

Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trong ca mổ ghép tạng hôm 8/11. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lê Phương