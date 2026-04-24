Cô gái 21 tuổi làm việc cật lực để mua lại 'ngôi nhà kỷ niệm'

MỹJailynn Dickerson, 21 tuổi, làm việc 72 giờ một tuần để tích cóp tiền mua lại ngôi nhà cũ của bà ngoại đầy ắp kỷ niệm ấu thơ.

Video mà Jailynn Dickerson đăng lên TikTok ngày 10/4 về việc mua lại nhà của bà ngoại đã thu hút hơn ba triệu lượt xem. Video bắt đầu bằng cảnh cô và mẹ đến đón bà ngoại sau khi hoàn thiện thủ tục nhận nhà ở Canton, Illinois hôm 31/3.

"Bà ơi, con có một bí mật. Con sẽ chuyển về Canton sống ạ", Dickerson nói trong video, mỉm cười trước ống kính.

Bà của cô, Susan Rilea, vỗ tay chúc mừng từ ghế sau. Sau đó, Dickerson tiết lộ mình đã mua một ngôi nhà và đề nghị cả nhà lái xe qua xem. Bà Rilea mắng yêu con gái và cháu gái vì đã giấu bà bí mật này.

Khi họ dừng lại trước một ngôi nhà kiểu trang trại màu trắng với viền xanh lá, bà Rilea sững sờ. "Đây là nhà của bà mà? Con đang đùa đấy à?", bà Rilea thốt lên sung sướng trong khi Dickerson và mẹ cô tươi cười rạng rỡ.

Cô gái làm cùng lúc ba việc, tiết kiệm để mua lại nhà của bà ngoại Dickerson khiến bà ngoại bất ngờ khi tiết lộ đã mua lại căn nhà mà bà bán đi ba năm trước trong video quay ở Canton, Illinois hôm 31/3. Video: Tiktok/Jailynn Dickerson

Dickerson, 21 tuổi, cho hay khi còn nhỏ, nhà của bà ngoại là nơi cô và đại gia đình tụ họp. "Mọi kỳ nghỉ, mọi sinh nhật đều diễn ra ở đó", cô nói. "Nó giống như trung tâm của cả gia đình".

Bà ngoại thường xuyên nấu nướng, làm bánh trong nhiều lễ kỷ niệm. Khi ngôi nhà rộng khoảng 84 m2 không đủ chỗ cho mọi người, bà Rilea sẽ kê thêm bàn ra tận gara.

"Tôi có ba cô con gái, rồi chúng lại sinh con", bà Rilea nói. "Tất cả chúng tôi cứ quây quần bên nhau, vui lắm".

Trong vài năm sau khi cha mẹ ly hôn, Dickerson cùng mẹ và anh trai đã sống cùng bà Rilea. Những ký ức đầu đời của cô đều gắn liền với ngôi nhà này. Trong lúc mẹ cô làm việc và đi học, bà ngoại là người đã giúp nuôi dạy cô.

"Đó là chốn an toàn của tôi", Dickerson nói.

Năm 2023, ngôi nhà đã gần 80 tuổi cần sửa chữa nhưng bà Rilea không có khả năng chi trả nên đành rao bán.

Dickerson và anh trai trong nhà của bà ngoại thuở ấu thơ. Ảnh: Washington Post

Dickerson đã vô cùng suy sụp. Cô muốn mua lại nó ngay lúc đó nhưng không đủ tiền. Vì vậy, ở tuổi 18, cô đã quyết tâm rằng một ngày nào đó sẽ mua lại nó. Cô không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Trong vài năm qua, Dickerson sống cách gia đình khoảng một giờ lái xe, cô tiết kiệm tiền bằng cách làm ba công việc là bán hàng tại cửa hàng Dunkin', siêu thị Aldi và thợ xăm.

"Tôi đã làm việc khoảng 72 giờ một tuần", Dickerson nói.

Cô đặt mục tiêu mua một ngôi nhà ở Canton và dù mơ ước mua lại ngôi nhà cũ của bà, cô không ngờ nó sẽ sớm được rao bán lại. Khi cô bắt đầu tìm kiếm nhà trên mạng, nó là một trong những căn đầu tiên xuất hiện.

"Tôi đã chớp lấy cơ hội ngay lập tức, đi xem nhà hai ngày sau, được phê duyệt khoản vay và hoàn tất thủ tục chỉ trong hai tuần", Dickerson kể lại. Cô giữ kín kế hoạch của mình cho đến khi nhận được nhà.

"Trong khoảng hai tháng, tôi đã 'lặn mất tăm' với bà vì nếu ngồi nói chuyện, tôi sợ mình sẽ lỡ lời và làm hỏng sự bất ngờ", Dickerson nói.

Cuối cùng, vào ngày 31/3, cô nhận chìa khóa và lên kế hoạch ghi lại khoảnh khắc thông báo cho bà ngoại. Cô không ngờ video khiến nhiều người lạ xúc động và thu hút sự chú ý lớn đến thế.

"Tôi ít khi dùng mạng xã hội", cô nói. "Chúng tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng".

Dickerson cùng bà ngoại và người thân đứng trước ngôi nhà mà cô mua lại. Ảnh: Washington Post

Dickerson sẽ chuyển đến ngôi nhà vừa mua trong vài tuần tới, sơn lại và sửa chữa những lỗi nhỏ. Buổi tụ họp gia đình lớn đầu tiên sẽ là một bữa tiệc nướng vào ngày Quốc khánh Mỹ 4/7. Bà Rilea đang mong chờ được giúp cháu gái làm sống lại khu vườn.

"Tôi chưa nói với con bé, nhưng tôi định mua một ít hoa về trồng", bà Rilea nói. "Tất cả chúng tôi sẽ lại được trở về nhà".

Hồng Hạnh (Theo Washington Post)