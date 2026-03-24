Cô đơn khi nghỉ làm để ở nhà kinh doanh, làm sao vượt qua?

Tôi là nữ, 28 tuổi, trước đây từng làm văn phòng nhưng chán môi trường gò bó và thu nhập không được như mong muốn. Tôi nghỉ hẳn ở nhà để kinh doanh tự do được 5 tháng nay. Thời gian đầu công việc khá khó khăn nhưng giai đoạn hiện tại tiến triển tốt hơn. Tôi chưa có người yêu và đang sống cùng bố mẹ. Tôi làm ở nhà, một tuần sẽ ra cà phê làm việc 3-4 buổi, đi tập gym 2-3 buổi. Cuộc sống có vẻ êm đềm nhưng gần đây tôi có cảm giác buồn chán vì ở nhà lâu ngày, không có môi trường để giao tiếp, chủ yếu làm việc một mình, có vài bạn hỗ trợ từ xa nên khá cô đơn.

Tôi không có nhiều bạn bè, thỉnh thoảng mới tụ tập, cũng không thích tán gẫu hay nói chuyện phiếm trên mạng với người khác. Công việc của tôi không thể chia sẻ nhiều với bạn bè hay người thân. Khi khó khăn, tôi tự tìm cách vượt qua, khi có thành quả cũng tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ rồi lại động viên mình phải cố gắng hơn. Dù thu nhập từ kinh doanh tốt hơn đi làm văn phòng nhưng thỉnh thoảng tôi lại có suy nghĩ đi làm văn phòng trở lại cho có môi trường giao tiếp, gặp gỡ mọi người, như thế cuộc sống bớt lặng lẽ và nhiều màu sắc hơn.

Năm nay tôi chưa có nhu cầu kiếm người yêu, không biết phải làm gì để cuộc sống trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn. Con người sống thu mình lâu ngày liệu có bị ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần không? Mong được anh chị tư vấn.

Hòa Thành