Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Cô Ái, lần cuối cùng con gặp cô là lễ viếng của bà con. Cô là hiệu phó rồi khi con ra trường cô lên hiệu trưởng. Chúng con ngày càng khó về trường thăm giáo viên vì không được vào. Chúng con từng có lúc không có thiện cảm với cô. Khi nghe tin cô mất, con thấy lòng buồn khó tả. Hi vọng cô lúc sống một mình nhưng lúc an nghỉ lại có những vì sao bầu bạn. Rest in peace.

Học trò: N.