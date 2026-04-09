CLB Thái Lan cậy nhờ cựu trợ lý tuyển Việt Nam

Kanchanaburi FC kỳ vọng HLV Lee Jung-soo sẽ giúp họ trụ lại giải vô địch quốc gia Thái Lan – Thai League 1, khi mùa giải còn ba trận.

Thai League 1 có 16 đội, trong đó ba đội đứng cuối sẽ xuống hạng. Sau 27 vòng, Kanchanaburi đứng thứ 14 với 22 điểm, kém vị trí an toàn hai điểm và đang đá nhiều hơn một trận. Tình cảnh này dẫn đến việc CLB chia tay HLV Wasapol Kaewpaluk.

Sau đó, Kanchanaburi tiếp cận HLV Lee Jung-soo rồi mời ký hợp đồng ngắn hạn, với mục tiêu trụ hạng sau ba vòng cuối Thai League 1. Lúc bấy giờ, ông Lee cũng đang thảo luận về việc gia hạn hợp đồng làm trợ lý HLV ở ĐTQG và U23 với LĐBĐ Việt Nam (VFF). Sau khi cân nhắc, ông quyết định chọn đến Thái Lan.

Trợ lý HLV Lee Jung-soo trước trận Việt Nam thắng Malaysia 3-1 ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình ngày 31/3/2026. Ảnh: Hiếu Lương

"Ông Lee Jung-soo mong muốn một thử thách mới, và mục tiêu của Kanchanaburi hoàn toàn trùng khớp", một nguồn tin nói với VnExpress. "Dù thời hạn hợp đồng ngắn và mục tiêu nặng nề, Lee coi đây là thời điểm thích hợp để thể hiện năng lực bản thân".

Lần gần nhất một HLV người Hàn Quốc dẫn dắt CLB ở Thai League 1 là ông Yoon Jong-hwan ở Muangthong United năm 2019.

HLV Lee sẽ có nửa tháng chuẩn bị trước trận ra mắt cùng Kanchanaburi - gặp Buriram United - đội gần như chắc chắn vô địch Thai League 1 lần thứ 5 liên tiếp, ở vòng 28 vào ngày 26/4. Sau đó, đội lần lượt gặp Chonburi (2/5) và Ratchaburi FC (10/5). Các đối thủ đều được đánh giá mạnh hơn nhiều, nhưng Kanchanaburi có lợi thế được thi đấu trên sân nhà.

Kanchanaburi cho rằng phong cách huấn luyện của các nhà cầm quân Hàn Quốc, vốn được kiểm chứng qua thành công ở Việt Nam và Indonesia, có thể là "phương pháp chữa cháy khẩn cấp". CLB cũng lên kế hoạch bổ nhiệm một HLV người Hàn Quốc dẫn dắt từ mùa tới, bất kể có trụ hạng hay không.

CLB Kanchanaburi thành lập năm 2017. Sau đó, họ vô địch Thai League 3 khu vực miền Tây mùa 2022-2023, đứng thứ tư Thai League 2 mùa 2024-2025 rồi giành quyền thăng hạng sau hai trận play-off.

Đội trưởng Kanchanaburi hiện là Andros Townsend, người mới chuyển đến từ đầu mùa. Tiền vệ người Anh sinh năm 1991 từng có nhiều năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh cho Tottenham, Crystal Palace và Everton.

Cầu thủ Kanchanaburi FC (áo đỏ trắng) thua BG Pathum United 0-2 ở vòng 27 Thai League 1 2025-2026 vào ngày 4/4/2026. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Thời còn thi đấu, Lee Jung-soo là trung vệ hàng đầu của Hàn Quốc. Ông khoác áo ĐTQG 54 trận từ năm 2008 đến 2013, đá chính tại World Cup 2010. Lee góp công lớn ở vòng bảng khi mở tỷ số ở trận ra quân thắng Hy Lạp 2-0, rồi gỡ hòa 1-1 trong trận hòa Nigeria 2-2 ở lượt cuối.

Ở cấp CLB, ông là gương mặt quen thuộc tại K-League 1, thi đấu cho FC Seoul, Incheon United và Suwon Samsung Bluewings. Năm 2009, ông sang Nhật Bản chơi cho Kyoto Sanga rồi Kashima Antlers. Từ mùa 2010-2011 đến 2015-2016, ông sang Qatar khoác áo Al Sadd, từng cùng đội này thắng Jeonbuk Hyundai Motors của chính Kim Sang-sik ở chung kết để vô địch AFC Champions League 2011. Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, Lee chơi cho Suwon FC hai mùa, rồi sang Mỹ đá cho Charlotte Independence năm 2018 trước khi giải nghệ.

Lee Jung-soo đến Đông Nam Á làm việc lần đầu từ tháng 12/2018 đến tháng 7/2020, trong vai trò trợ lý HLV CLB TP HCM (nay là Công an TP HCM) dưới thời HLV Chung Hae-seong. Sau đó, ông về Hàn Quốc làm trợ lý HLV tại Suwon FC đến tháng 12/2023. Đến tháng 3/2025, Lee trở lại làm trợ lý HLV ở ĐTQG và U23 Việt Nam. Trong một năm, ông là thành viên đội vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HC vàng SEA Games 33, đứng thứ ba U23 châu Á 2026, rồi giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Hiếu Lương