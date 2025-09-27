CLB Tây Ban Nha khiếu nại vụ FIFA cấm 7 cầu thủ Malaysia

Vụ làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch của Malaysia trở thành "bê bối toàn cầu", khi họ bị FIFA cấm thi đấu 1 năm nên không được chơi cả ở cấp CLB.

Tối 26/9, FIFA công bố án treo giò 7 cầu thủ đã khoác áo tuyển Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong đó có Facundo Garces, trung vệ trụ cột của Alaves ở La Liga. Điều này khiến CLB Tây Ban Nha bất ngờ và lập tức chuẩn bị thủ tục khiếu nại.

Báo Tây Ban Nha Marca mô tả Alaves như bị "dội gáo nước lạnh" khi biết tin Garces bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng. Cầu thủ 26 tuổi vốn là chốt chặn hàng thủ của đội bóng xứ Basque, chơi trọn 90 phút ở cả sáu trận La Liga mùa này. Nhưng HLV Eduardo Coudet phải loại anh khỏi danh sách thi đấu ngay trước trận gặp Mallorca, sau thông báo của FIFA.

Marca đưa tin về án phạt của Facundo Garces, một trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu một năm. Ảnh: chụp màn hình

Không chỉ Garces, 6 cái tên khác cùng bị cấm gồm Jon Irazabal, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Gabriel Palmero. Họ đều chơi trận gặp Việt Nam ngày 10/6/2025. FIFA xác định hồ sơ gốc để các cầu thủ này được phép khoác áo Malaysia đã bị "can thiệp, làm sai lệch thông tin".

Trong thông cáo, LĐBĐ Malaysia (FAM) khẳng định đã "hành động minh bạch và thiện chí", đồng thời nhắc rằng FIFA trước đó đã phê duyệt đủ điều kiện cho các cầu thủ này khoác áo tuyển Malaysia. Cơ quan này tuyên bố sẽ kháng cáo, đồng thời phối hợp cùng các CLB chủ quản để bảo vệ quyền lợi cầu thủ.

Trong nhóm 7 người bị phạt, có ba cầu thủ gốc Argentina gây chú ý nhất, là Garces (đang khoác áo CLB Alaves, Tây Ban Nha), Machuca (Velez Sarsfield, Argentina) và Holgado (America de Cali, Colombia).

Holgado từng thi đấu tại Chile, nổi bật trong màu áo Coquimbo Unido và Audax Italiano, rồi chuyển sang Colombia. Anh thậm chí ghi bàn trong trận thắng Việt Nam. Machuca thì đang là cầu thủ chạy cánh quan trọng của Velez Sarsfield tại giải vô địch Argentina. Vì thế, truyền thông Argentina, Chile, Colombia hay Tây Ban Nha đều đưa tin về vụ việc.

Truyền thông Chile và Argentina gọi đây là "bê bối toàn cầu". Báo Chile Emol nhấn mạnh việc Holgado, Machuca và Garces đều ra sân và góp công lớn trong trận thắng Việt Nam, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Hiện Malaysia dẫn đầu bảng với 6 điểm, còn Việt Nam đứng thứ hai với ba điểm.

ESPN Argentina coi đây là "bê bối toàn cầu". Ảnh: chụp màn hình

Án phạt không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển Malaysia, còn gây thiệt hại cho nhiều CLB ở ba châu lục. Alaves mất trụ cột ở La Liga. Velez ở Argentina phải thay thế Machuca ngay khi đội bóng đang chạy đua ở giải quốc nội. America de Cali tại Colombia có thể sẽ chấm dứt hợp đồng sớm với Holgado, dù anh còn ràng buộc đến năm 2026.

"Nếu lệnh cấm giữ nguyên, Holgado có thể không còn tương lai tại America", Colombia AS nhận định. "Bởi CLB sẽ khó chấp nhận trả lương cho một cầu thủ ngồi ngoài cả năm".

El Tiempo Colombia thì dự đoán các CLB có cầu thủ bị cấm thi đấu sẽ nhanh chóng lên tiếng về vụ việc này, và có thể khiếu nại. Tuy nhiên, thông báo của FIFA đồng nghĩa 7 cầu thủ bị cấm thi đấu ngay lập tức.

Các cầu thủ và FAM có 10 ngày để yêu cầu FIFA công bố quyết định chi tiết, từ đó có cơ sở kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm. Tuy nhiên, khả năng thành công không cao, bởi FIFA thường xử nghiêm các hành vi liên quan đến gian lận giấy tờ.

Malaysia cũng đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3, dù thắng Việt Nam 4-0. Theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), một đội sẽ bị xử thua nếu chỉ dùng một cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. Trong trường hợp này, Malaysia dùng tới 7 cầu thủ không hợp lệ.

"Vụ việc không chỉ là scandal của Malaysia, còn là lời cảnh báo toàn cầu", cây bút Ander Barroso của Marca viết. "Tất cả liên đoàn cần minh bạch hơn, nếu không những cú sốc như thế này sẽ tiếp tục lặp lại".

Hoàng An tổng hợp