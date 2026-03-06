CLB runner khuyết tật tranh tài tại Giải chạy đêm TP HCM

16 thành viên CLB Hoa Khuyết sẽ tham gia VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026, mang theo thông điệp về nỗ lực vượt qua giới hạn thể chất.

Tại giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam diễn ra ngày 22/3 tới, câu lạc bộ (CLB) Hoa Khuyết gồm các chân chạy khiếm thị và khuyết tật vận động sẽ góp mặt ở nhiều cự ly khác nhau. Với họ, việc đứng ở vạch xuất phát là cách thiết thực nhất để khẳng định người khuyết tật hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động thể thao cộng đồng.

"Đây là một trong những giải chạy chúng tôi tham gia đông nhất. Anh chị em trong nhóm coi đây như một cuộc hẹn lớn để cùng ra vạch xuất phát và lan tỏa tinh thần thể thao không rào cản", anh Huỳnh Hữu Cảnh, chủ nhiệm CLB chia sẻ.

CLB Hoa Khuyết gồm các runner khiếm thị và khuyết tật chân. Ảnh: Hoa Khuyết

Hoa Khuyết được thành lập năm 2023 từ ý tưởng của anh Huỳnh Hữu Cảnh, một runner khiếm thị. Hiện tại, CLB quy tụ gần 40 thành viên đến từ nhiều tỉnh phía Nam. Trong đó, gần một nửa là runner khiếm thị, 5 thành viên khuyết tật chân, số còn lại là các vận động viên tình nguyện làm nhiệm vụ dẫn đường. Tên gọi "Hoa Khuyết" mang hàm ý: Dù khiếm khuyết về thể chất, các thành viên vẫn có thể phát triển và khẳng định giá trị bản thân theo cách riêng.

Trên đường đua, các runner khuyết tật có những phương thức thi đấu đặc thù. Đối với người khiếm thị, họ buộc phải có người dẫn đường đồng hành. Hai người kết nối với nhau bằng một sợi dây dẫn ngoắc ở tay hoặc trực tiếp nắm tay để giữ nhịp. Người dẫn đường có nhiệm vụ định hướng, thông báo chướng ngại vật và tình trạng địa hình để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, các runner khuyết tật chân sử dụng xe đua thể thao chuyên dụng. Theo quy định và đặc thù thi đấu, loại xe lăn này phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt, thiết kế hoàn toàn khác với xe lăn phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Nữ runner khuyết tật chân CLB Hoa Khuyết tươi cười trên đường chạy. Ảnh: Hoa Khuyết

Dù thi đấu trong điều kiện đặc biệt, nhiều thành viên Hoa Khuyết vẫn đạt được các thông số chuyên môn đáng chú ý. Hiện tại, thành tích tốt nhất của CLB là 1 giờ 39 phút ở cự ly bán marathon (21km) và 4 giờ 15 phút ở cự ly marathon (42km). Trong nhóm cũng có nhiều cá nhân đạt mốc sub5 (dưới 5 giờ) cho cự ly marathon.

Do di chuyển khó khăn và rào cản địa lý, CLB không tổ chức sinh hoạt tập trung định kỳ. Khoảng 40 thành viên duy trì hoạt động bằng cách tập luyện độc lập, sau đó cập nhật thông số, chia sẻ thông tin giải đấu và động viên nhau qua các nhóm nhắn tin trực tuyến.

"Vì khó tập luyện cùng nhau, chúng tôi chọn cách truyền lửa qua điện thoại. Khi một người chững lại, thành viên khác sẽ nhắc nhở, tiếp sức để không ai bị bỏ lại phía sau", anh Cảnh giải thích về cách vận hành của nhóm.

VĐV đồng hành cùng anh Cảnh trên đường đua 21km VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Vì ít có cơ hội tập chung, các giải marathon là dịp hội ngộ hiếm hoi. Các thành viên cùng chia sẻ chi phí, ăn cơm cùng nhau trước giải, cụng một lon bia nhỏ và chúc nhau bình an trước giờ xuất phát rồi cùng nhau bước ra đường đua.

Để các thành viên của Hoa Khuyết hiện diện tại các giải chạy, sự hỗ trợ từ cộng đồng chạy bộ phong trào đóng vai trò quan trọng. Nhiều VĐV, sau khi biết câu chuyện của nhóm, đã sẵn sàng gác lại mục tiêu cá nhân để làm người hỗ trợ.

"Cộng đồng chạy bộ Việt Nam không thiếu sự sẵn lòng. Điều mọi người băn khoăn chỉ là làm sao hỗ trợ runner khuyết tật cho đúng, cho tốt nhất. Chứ còn trái tim thì ai cũng mở sẵn rồi", anh Cảnh nói.

Hải Long