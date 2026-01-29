CLB Malaysia cho 3 cầu thủ nhập tịch thi đấu bất chấp rủi ro

MalaysiaHector Hevel, Joao Figueireido và Jon Irazabal được Johor Darul Tazaim sử dụng trong trận gặp Shan United tại lượt bốn bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Cả ba nằm trong số 7 cầu thủ Malaysia gốc nước ngoài bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá, kể từ ngày 26/9/2025, với cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch. Tuy nhiên, Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đã tạm thời đình chỉ án cấm này từ ngày 26/1. Theo đó, các cầu thủ được phép trở lại thi đấu cho đến khi có quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo quyết định của FIFA.

Ngay lập tức, CLB Johor Darul Tazim (JDT) của Malaysia đã điền tên Hevel, Figueireido và Irazabal vào đội hình xuất phát trận gặp Shan United, trên sân Sultan Ibrahim vào chiều nay. Trên trang X, CLB đăng ảnh Figueireido đánh đầu trong trận, với dòng trạng thái "trở lại với công việc".

Cầu thủ nhập tịch Malaysia Joao Figueireido (hàng trên trái), Jon Irazabal (hàng trên thứ ba từ trái sang) và Hector Hevel (hàng dưới phải) thi đấu trong trận Johor Darul Tazim gặp Shan United ở lượt bốn bảng B Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, trên sân Sultan Ibrahim ở Johor, Malaysia ngày 29/1/2026. Ảnh: JDT

CLB giàu thành tích nhất Malaysia đưa ra quyết định bất chấp rủi ro đã được các chuyên gia cảnh báo. Nik Erman Nik Roseli - luật sư người Malaysia có hơn 20 năm kinh nghiệm về luật thể thao và thương mại cho rằng bất kỳ đội bóng nào sử dụng một trong 7 cầu thủ này đều đối mặt rủi ro pháp lý. "Nếu CAS bác bỏ khiếu nại, đội nào sử dụng những cầu thủ này có thể bị xử thua, tương tự phán quyền gần nhất của FIFA", ông nói với New Straits Times.

Thực tế, vào tháng 12/2025, FIFA đã xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm kể trên. Đây là các trận đấu thuộc thẩm quyền quản lý của FIFA.

Hồi tháng 9/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA xác định Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan). Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Machuca, Holgado và Palmero sau đó đã bị các CLB chủ quản cắt hợp đồng.

Joao Figueireido đánh đầu trong trận Johor Darul Tazim gặp Shan United. Ảnh: JDT

Trong khi đó, Figueireido, Hevel và Irazabal, cùng sinh năm 1996, vẫn được JDT đảm bảo quyền lợi, kể từ khi gia nhập vào đầu mùa 2025-2026. Trước ngày 26/9/2025, Figueireido ghi 10 bàn sau 10 trận, Hevel có một kiến tạo sau 8 trận, còn Irazabal ghi 4 bàn sau 9 trận.

Joao Figueiredo, từng được định giá 2,4 triệu USD, khởi đầu sự nghiệp ở Brazil, rồi sang Hy Lạp, Lithuania và UAE, trước khi dừng chân ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021 đến nay. Trong giai đoạn năm 2021 đến 2025, tiền đạo sinh năm 1996 ghi 43 bàn sau 166 trận trên mọi đấu trường, cho Gaziantep và Basaksehir.

Jon Irazabal trưởng thành ở lò Athletic Bilbao của Tây Ban Nha. Anh chủ yếu thi đấu cho các đội hạng thấp là Sondika, Vitoria, Mirandes, Leioa, Amorebieta. Năm 2022, trung vệ cao 1,87 m chuyển sang Sabah của Azerbaijan.

Hector Hevel mang ba dòng máu Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Hevel sinh tại Hà Lan và trưởng thành từ lò ADO Den Haag, rồi được lên đội một giai đoạn 2014-2017 và thi đấu 11 trận ở giải VĐQG Hà Lan. Sau đó, anh chơi 113 trận cho CLB AEK Larnaca của Cyprus giai đoạn 2017-2020. Tiền vệ này tiếp tục hành trình ở hạng Nhì và Ba Tây Ban Nha với Andorra (2020-2023), Cartagena (2023). Đầu năm 2024, Hevel khoác áo Guangxi Pingguo Haliao ở giải hạng Nhất Trung Quốc. Anh chuyển đi khi hết mùa giải, chơi cho Portimonense của Bồ Đào Nha, trước khi gia nhập JDT.

Ở Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026, JDT đang đứng nhì bảng B, với 7 điểm, kém Nam Định hai điểm. Sau khi đấu Shan United, JDT sẽ có chuyến làm khách đến sân Thiên Trường gặp Nam Định ở lượt cuối vào ngày 5/2.

Hiếu Lương