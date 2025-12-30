CLB đăng ký hai cầu thủ đã khuất dự giải bóng đá THPT Nhật Bản

Nhật BảnCLB trường Nara Ikuei vượt qua nỗi đau mất hai trụ cột để thắng bằng loạt luân lưu ở vòng một giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản 2025, hôm qua 29/12.

Trước giải đấu, Nara Ikuei liên tiếp đối mặt mất mát. Vào tháng 7, nhạc trưởng Hiroto Morishima qua đời vì bệnh bạch cầu. Một tháng sau, hậu vệ phải Airu Azuma cũng ra đi sau một tai nạn.

Việc mất đi hai đồng đội khiến các cầu thủ vô cùng đau buồn. Sau đó, đội vẫn đăng ký Hiroto và Airu vào danh sách tham dự giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản như một lời chia tay trang trọng.

"Tất cả thành viên đều nhất trí đưa tên hai cầu thủ dự giải", HLV Taku Kajimura nói. "Mọi người sẽ luôn nhớ, đồng thời chiến đấu thay người những người bạn đã khuất".

Di ảnh, áo số 10 của Hirtoto và số 13 của Airu được đặt trang trọng ở gần khu vực kỹ thuật để theo dõi các đồng đội tập luyện. Đến vòng loại tỉnh Nara và vòng chung kết toàn quốc, ảnh và áo của hai cầu thủ được các đồng đội mang ra chụp hình chung trước trận, rồi đặt ở cabin kỹ thuật để dõi theo trận đấu.

Sau khi vô địch vòng loại tỉnh, Nara Ikuei đối đầu Yaita Chuo trong trận ra quân vòng chung kết toàn quốc trên sân ZA Oripri ở tỉnh Chiba, hôm qua 29/12. Đội hai lần dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa sau 80 phút thi đấu chính thức. Đến loạt luân lưu cân não, thủ môn Atsunori Uchimura xuất sắc giúp đội thắng 3-2 sau 6 lượt sút. Đây là lần đầu tiên Nara Ikuei có chiến thắng ở vòng chung kết toàn quốc sau ba mùa.

Một số cầu thủ dự bị bật khóc trong khi tay nắm chặt áo của hai đồng đội đã khuất. Trên khán đài, các CĐV nhà hò reo cùng tấm biểu ngữ "Chiến đấu cùng Hiroto và Airu".

"Vượt qua nỗi đau, cả đội đã cùng nhau đối mặt với mùa đông đặc biệt", bài viết trên báo Nhật Bản hàng đầu Sponichi Annex có đoạn. "Nara Ikuei đã gửi gắm chiến thắng lên thiên đường".

HLV Kajimura cho biết sau mất mát, nhiều cầu thủ đã rất khó khăn để đến sân tập, nhưng đã cùng nhau mạnh mẽ vượt qua. Thủ môn đội trưởng Uchimura thì khẳng định hai đồng đội đã luôn ủng hộ tập thể này. Anh cũng duy trì thói quen nhắn tin cho họ trước mỗi trận đấu.

"Hai cậu ấy không trả lời nhưng tôi biết chắc họ đang xem những tin nhắn ở đâu đó", Uchimura nói với tờ Gekisaka. "Trước trận, tôi chạm vào đồng phục của họ và nói 'Hôm nay, tớ sẽ làm được'. Sau trận, tôi lại chạm vào và nói 'tiếp tục nào', rồi trò chuyện với hai bức ảnh".

Thủ môn Atsunori Uchimura (áo cam) mừng chiến thắng cùng đồng đội sau loạt luân lưu.

Ở vòng 1/16, Nara Ikuei sẽ chạm trán Oita Tsurusaki vào ngày mai 31/12. Sau 18 lần tham dự, Nara Ikuei chưa từng vào chung kết.

Giải bóng đá THPT toàn Nhật Bản, hay còn gọi là giải vô địch mùa đông để phân biệt với giải đấu tương tự diễn ra vào hè, diễn ra từ ngày 28/12/2025 đến 12/1/2026. Đây là lần thứ 104 giải đấu được tổ chức, kể từ năm 1917.

Giải đấu quy tụ 48 trường THPT từ 47 tỉnh, trong đó Tokyo có hai đại diện do số lượng đội đông vượt trội. Trước khi có mặt ở giải toàn quốc, mỗi đội đã trải qua hành trình cạnh tranh gắt gao ở địa phương. Xét rộng ra, tổng số đội tham dự từ vòng loại mỗi năm là khoảng 4.000. Các đội thi đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp.

16 đội có thành tích tốt nhất kỳ trước được vào thẳng vòng 1/16. 32 đội còn lại chia cặp đấu vòng loại để đi tiếp.

Thời gian thi đấu các trận vòng loại đến tứ kết là 80 phút trong hai hiệp chính, nếu hòa sẽ không có hiệp phụ mà đá luân lưu. Bán kết thi đấu 90 phút ở hai hiệp chính, nếu hòa sẽ không có hiệp phụ mà đá luân lưu. Trong khi đó, chung kết thi đấu 90 phút ở hai hiệp chính, nếu hòa đá 20 phút hai hiệp phụ để phân định thắng thua rồi mới tới luân lưu.

Điều lệ giải quy định các cầu thủ phải sinh từ ngày 2/4/2006 về sau. Cầu thủ từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB hoặc Học viện bóng đá không được tham gia, mà phải là thành viên CLB bóng đá trung học và được đăng ký thông quan Liên đoàn thể thao học sinh trung học Quốc gia (Kotairen) cấp tỉnh. Cầu thủ chuyển từ hệ thống đào tạo vào trường họ sẽ không được thi đấu trong 1 năm. Cầu thủ chuyển trường không được thi đấu trong 6 tháng, trừ trường hợp có lý do liên quan gia đình hoặc Kotairen chấp thuận.

