City's Codes

Nhà sáng tạo nội dung triển vọng

City's Codes là kênh khai thác nội dung du lịch trải nghiệm độc đáo đầu tiên tại Sài Gòn, kết hợp giữa hành trình khám phá thành phố và thử thách giải đố. Người xem sẽ được hóa thân thành "nhà điều tra", lần theo những mật thư, manh mối và tình huống bất ngờ để từng bước mở ra câu chuyện lịch sử đầy bí ẩn.



Điểm hấp dẫn trong các nội dung trên kênh City's Codes nằm ở cách biến những địa danh quen thuộc thành những "mảnh ghép" của một trò chơi logic. Thay vì chỉ tham quan, người chơi buộc phải quan sát, suy luận và hợp tác để tìm ra đáp án. Qua đó, mỗi địa điểm trở thành một phần của câu chuyện liền mạch, giàu ý nghĩa.