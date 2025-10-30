VnExpress Trở về Giải trí
Vietnam iContent 2025
Hạng mục: Nhà sáng tạo số

City's Codes

Nhà sáng tạo nội dung triển vọng

City's Codes là kênh khai thác nội dung du lịch trải nghiệm độc đáo đầu tiên tại Sài Gòn, kết hợp giữa hành trình khám phá thành phố và thử thách giải đố. Người xem sẽ được hóa thân thành "nhà điều tra", lần theo những mật thư, manh mối và tình huống bất ngờ để từng bước mở ra câu chuyện lịch sử đầy bí ẩn.


Điểm hấp dẫn trong các nội dung trên kênh City's Codes nằm ở cách biến những địa danh quen thuộc thành những "mảnh ghép" của một trò chơi logic. Thay vì chỉ tham quan, người chơi buộc phải quan sát, suy luận và hợp tác để tìm ra đáp án. Qua đó, mỗi địa điểm trở thành một phần của câu chuyện liền mạch, giàu ý nghĩa.

Không chỉ mang lại trải nghiệm giải trí, City's Codes còn đem đến những thông tin về văn hóa, đời sống và quá khứ của Sài Gòn. Từng chi tiết được thiết kế nhằm khơi gợi trí tò mò, đồng thời gắn kết người chơi với di sản lịch sử một cách sinh động, gần gũi.


Với sự sáng tạo trong hình thức thể hiện, City's Codes được xem như làn gió mới cho không chỉ thị trường sáng tạo nội dung tại Việt Nam và còn là một cách khám phá du lịch mới mẻ và hấp dẫn.

0 Lượt bình chọn

