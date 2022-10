Citadines Marina Halong được vinh danh tại World Luxury Hotel Awards

Citadines Marina Halong được tổ chức World Luxury Hotel Awards vinh danh ở hạng mục Khách sạn sang trọng mới của năm 2022.

Ông Ho Ricky, Tổng Quản lý Citadines Marina Halong, chia sẻ, dù mới đi vào hoạt động và vận hành gần một năm, song, Citadines Marina Halong đã nhận được 3 đề cử tại World Luxury Hotel Awards 2022. Đặc biệt, giải thưởng "Luxury New Hotel" (Khách sạn sang trọng mới) chính là thành quả đến từ toàn bộ đội ngũ nhân viên Citazens, những người luôn nỗ lực đem tới dịch vụ chuyên nghiệp và linh hoạt cho du khách và không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng trải nghiệm.

Khách sạn sở hữu tầm nhìn bao trọn vịnh Hạ Long. Ảnh: Citadines Marina Halong

"Mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp là một trong những mục tiêu gắn liền với sự phát triển bền vững, lâu dài mà căn hộ khách sạn luôn hướng tới. Chiến thắng của chúng tôi tại hạng mục 'Luxury New Hotel' sẽ mở ra nhiều cơ hội để Citadines Marina Halong đến gần hơn với du khách có nhu cầu ghé thăm Hạ Long trong tương lai", ông Ho Ricky nói thêm.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của quần thể du lịch nghỉ dưỡng Hạ Long Marina sầm uất, Citadines Marina Halong sở hữu tầm nhìn bao trọn vịnh Hạ Long. Khi lưu trú tại khách sạn, du khách vừa có thể thư giãn tại các phòng tiện nghi với tầm nhìn khoáng đạt, đồng thời trải nghiệm hệ tiện ích nội khu chuẩn mực như bể bơi vô cực ngoài trời, bể bơi bốn mùa, phòng tập thể thao, phòng giải trí, khu vui chơi cho trẻ em. Tại đây còn có các nhà hàng và quán bar với đa dạng phong cách ẩm thực phục vụ du khách.

Phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Citadines Marina Halong

Thuộc hệ thống căn hộ khách sạn Citadines toàn cầu, du khách ghé thăm Citadines Marina Halong có thể trải nghiệm nhiều đặc trưng thú vị. Trong đó có "For the Love of Coffee" (Vì tình yêu với cà phê) là chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa cà phê địa phương, kết nối và đem khách lưu trú tới gần nhau hơn. Chương trình active (kích hoạt) giúp du khách khám phá nét đẹp thành phố, các hoạt động, sự kiện, địa điểm ăn uống và giải trí tiêu biểu, dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ nhân viên Citazen năng động, tận tâm.

Citazens trợ giúp du khách nhận phòng tại khách sạn. Ảnh: Citadines Marina Halong

Theo ông Ho Ricky, sự linh hoạt khi vận hành và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ lưu trú của tập đoàn quản lý The Ascott Limited, là một trong những thế mạnh nổi bật giúp Citadines Marina Halong thu hút nhiều du khách.

Ra đời vào năm 2006, World Luxury Hotel Awards là một trong những giải thưởng uy tín nhất trên thế giới, vinh danh các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu. Với hơn 300.000 lượt tham gia bình chọn hàng năm đến từ các chuyên gia, đơn vị lữ hành uy tín đến nhiều du khách trên khắp năm châu, giải thưởng là cơ hội vàng để những đơn vị tham gia khẳng định vị thế, chất lượng vượt trội trên trường quốc tế; thể hiện năng lực nội tại và dịch vụ chuẩn mực trong bối cảnh phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch sau hai năm Covid-19.

Thư Kỳ