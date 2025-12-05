CIO Techcombank chia sẻ 4 bước để biến dữ liệu thành lời giải AI

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối công nghệ Techcombank để giải quyết một bài toán AI, cần trải qua bốn bước: thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, đề xuất giải pháp và hoàn thiện báo cáo.

Thông tin được CIO Techcombank chia sẻ trong tập 4 của chương trình "A.I thực chiến", do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam và Techcombank phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, nhằm bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy tinh thần "Make in Vietnam" trong lĩnh vực AI.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối công nghệ Techcombank. Ảnh: Techcombank

Ở tập này, ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia với vai trò giám khảo khách mời. Trong thử thách "Xây dựng báo cáo tài chính ngân hàng", đại diện Techcombank đánh giá cao các đội thi và những sản phẩm được trình bày trong bảng đấu lần này vì biết ứng dụng công cụ AI để giải quyết các vấn đề trong cuộc thi và đời sống thực tế.

"Nếu được cung cấp thêm dữ liệu và thời gian, các sáng kiến sẽ có chiều sâu và tính ứng dụng cao hơn", ông Tuấn nhận xét.

Từ góc nhìn của chuyên gia công nghệ, ông cho rằng để giải quyết hiệu quả một bài toán AI, các kỹ sư cần ưu tiên thu thập và phân tích dữ liệu trước khi đề xuất giải pháp và hoàn thiện báo cáo. Bởi đây là hai bước quan trọng tạo ra "nguyên liệu sạch", quyết định chất lượng của giải pháp và kết quả cuối cùng.

"AI có thể giúp chúng ta phân tích dữ liệu chuyên sâu, nhận ra những ‘điểm mù’ mà con người khó bao quát. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra giải pháp toàn diện cùng quyết định chính xác hơn cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình", ông Tuấn chia sẻ thêm.

Ban giám khảo tham gia tập 4 chương trình "A.I thực chiến". Ảnh: Techcombank

Theo báo cáo AWS-Strand Partners 2025, tốc độ ứng dụng AI của doanh nghiệp Việt Nam tăng trung bình 39% mỗi năm, gần 170.000 doanh nghiệp đã sử dụng AI và 77% trong số này kỳ vọng AI sẽ giúp tăng doanh thu trong một năm tới. Dữ liệu vì vậy trở thành lợi thế cạnh tranh của tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh AI phát triển nhanh. CIO Techcombank nhận định doanh nghiệp nào chủ động được dữ liệu và vận hành bằng tư duy thực chiến sẽ có khả năng dẫn dắt cuộc chơi.

Tại Techcombank và hệ sinh thái One Mount Group & Masterise Group, ngân hàng khuyến khích nhân viên ở mọi bộ phận khai thác công cụ số để nâng cao hiệu quả công việc, coi việc trang bị tư duy dữ liệu là điều kiện cần trong kỷ nguyên AI.

Ông Tuấn nhận định, AI chỉ thực sự có giá trị khi được người Việt làm chủ và dùng để giải quyết những vấn đề của người Việt. Do đó, việc đầu tư cho tài năng trẻ và startup công nghệ chính là đầu tư cho tương lai đất nước trong kỷ nguyên số.

"Chúng tôi tin tưởng vào khả năng sáng tạo, tinh thần cầu tiến và năng lực học hỏi của người Việt. Thế hệ trẻ đang có điều kiện thuận lợi để tiếp cận tri thức và xu thế công nghệ mới của thế giới, và chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các bạn trên hành trình làm chủ công nghệ", CIO Techcombank nói.

Toàn cảnh bảng đấu "Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng". Ảnh: BTC

"A.I thực chiến" là cơ hội để khán giả cả nước tiếp cận trực tiếp với những bài toán thực tế, từ đó hình thành năng lực ứng dụng AI trong các lĩnh vực trọng điểm như tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, thương mại. Cuộc thi cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, thu hút và bồi dưỡng nhân tài, tạo môi trường để các ý tưởng AI "Make in Vietnam" được phát triển và ứng dụng vào đời sống. Đội chiến thắng sẽ nhận được học bổng AI quốc tế trị giá 1 triệu USD.

Ngày 8/12, 36 thí sinh thuộc 12 đội lọt vào vòng Bán kết sẽ tham gia "office tour" tại trụ sở Techcombank, trải nghiệm môi trường làm việc thuộc Top 9 "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2024". Tại đây, các "nhân tài AI" sẽ giao lưu với lãnh đạo cấp cao của Techcombank, Masterise Group và One Mount Group, trao đổi về những định hướng, chiến lược liên quan đến AI và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Minh Ngọc