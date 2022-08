Cindeltox là nhà tài trợ độc quyền cho series phim của Denis Đặng

Thương hiệu Cindeltox lựa chọn đồng hành cùng series phim The Last Goodbye của Denis Đặng vì sự đồng điệu trong việc truyền tải vẻ đẹp thuần khiết của phái nữ.

Sau thời gian dài vắng bóng, Denis Đặng đã trở lại với series phim The Last Goodbye. Đây là lần đầu tiên Denis đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm biên kịch và nam chính. Trong sự kiện ra mắt series phim, thương hiệu dược mỹ phẩm của Hàn Quốc – Cindeltox cũng xuất hiện cùng Denis Đặng với vai trò là đơn vị tài trợ độc quyền.

Từ trái sang: Denis Đặng, chị Nguyễn Sơn Trúc (CEO Cindeltox Việt Nam), nữ chính Phương Giang và ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân tại sự kiện ra mắt series phim The Last Goodbye và buổi giới thiệu nhà tài trợ độc quyền Cindeltox.

Series phim The Last Goodbye xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn trong độ tuổi học đường cho đến lúc trưởng thành của Phong Sơn và Tuệ An (Phương Giang thủ vai). Denis đã lựa chọn xây dựng mạch phim nhẹ nhàng, lời thoại ý nghĩa cùng và câu chuyện đúng xu hướng dòng phim tình cảm lãng mạn của giới trẻ.

Theo Denis Đặng, quá trình thực hiện series The Last Goodbye có sự khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Trước đây, anh chỉ tập trung vào yếu tố tạo hình, góc quay để thỏa mãn phần nhìn cho khán giả. Còn với The Last Goodbye, khâu kịch bản mới là yếu tố then chốt thu hút người xem và là thước đo quyết định sự thành công của sản phẩm.

Tạo hình nhân vật Phong Sơn và Tuệ An (đứng giữa) trong The Last Goodbye.

Ngoài sự thay đổi về quá trình sản xuất, Denis Đặng đã rũ bỏ các hình tượng nhân vật cũ để hóa thân thành một nam sinh học đường. Xuyên suốt từng tập phim, khán giả sẽ được dõi theo câu chuyện tình yêu và tình bạn của cặp đôi Phong Sơn - Tuệ An.

Là đơn vị tài trợ độc quyền cho series phim The Last Goodbye, Cindeltox cũng xuất hiện trong những phân cảnh của nữ chính Tuệ An với sản phẩm thanh lăn mắt Cindeltox Volume Eye Serum.

Thanh lăn mắt Cindeltox Volume Eye Serum được nữ chính Tuệ An sử dụng trong phim The Last Goodbye.

Chia sẻ về quyết định hợp tác cùng Denis Đặng, đại diện thương hiệu Cindeltox Việt Nam cho biết: "Cindeltox lựa chọn đồng hành cùng dự án phim của Denis vì sự đồng điệu trong nghệ thuật và tình yêu trong sáng, hồn nhiên mà bộ phim đã xây dựng. Chúng tôi quan niệm vẻ đẹp thuần khiết của tình yêu cũng tương tự như vẻ đẹp đích thực của một người phụ nữ. Đó là những yếu tố mà thương hiệu Cindeltox mong muốn gửi gắm đến khách hàng".

Cindeltox là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Đơn vị này được nhiều phụ nữ châu Á ưa chuộng với sản phẩm thanh lăn mắt Cindeltox Volume Eye Serum. Đây là sản phẩm hỗ trợ chăm sóc da vùng mắt với các công dụng dưỡng ẩm, chống lão hóa và nâng cơ mắt.

Nguồn và ảnh: Cindeltox Việt Nam