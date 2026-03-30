CII và HFIC muốn dùng 3.500 tỷ đồng gỡ 'điểm nghẽn' Xa lộ Hà Nội

Liên danh CII - HFIC sẽ nghiên cứu dự án cải tạo Xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn với quy mô 3.500 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) vừa công bố về việc UBND thành phố giao Liên danh Công ty CII và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP HCM (HFIC) lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án này được Liên danh CII - HFIC gọi tắt là Xa lộ Hà Nội 2.

Xa lộ Hà Nội 2 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng, với quy mô cải tạo 5 nút giao trọng điểm trên tuyến đường dài khoảng 15,4 km. Chia sẻ với VnExpress, đại diện CII cho biết họ dự kiến xây thêm cầu vượt, hầm chui để tách các luồng xe lưu thông tại các nút giao. Theo nghiên cứu ban đầu, liên danh này sẽ tận dụng mặt bằng hiện hữu để không cần giải phóng, giải tỏa.

"Dự án được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn tại các nút giao đồng mức thường xuyên gây ùn tắc vào giờ cao điểm", CII cho biết.

UBND TP HCM yêu cầu các bên tự cân đối kinh phí để nghiên cứu dự án, không sử dụng ngân sách thành phố. Liên danh này có 12 tháng để hoàn thành công việc.

Một đoạn đường Võ Nguyên Giáp (trước là Xa lộ Hà Nội), hướng từ trung tâm TP HCM nhìn về khu phía Đông. Ảnh: Quỳnh Trần

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối khu vực phía Đông TP HCM với các trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn tại Đồng Nai, Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Nếu gỡ được các "điểm nghẽn", tuyến đường còn mở rộng khả năng tiếp cận về phía sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

CII là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Tại TP HCM, tên tuổi của công ty gắn liền với dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án đầu tư hạ tầng trong khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ngoài ra, họ còn được biết đến với vai trò chủ đầu tư đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Hồi đầu năm, CII công bố ý tưởng phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh, quy mô khoảng 51,4 ha. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 486.622 tỷ đồng, tương đương hơn 18,5 tỷ USD. Một trong những hạng mục chính là đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng và ứng vốn giải phóng mặt bằng nhằm giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe và ngập nước tại khu vực này.

Ban lãnh đạo CII cho biết đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hai dự án trọng điểm gồm mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và mở rộng Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1. Song song đó, họ cũng được giao làm nhà đầu tư lập đề xuất dự án đường trên cao dọc Quốc lộ 51. Cộng với Xa lộ Hà Nội 2, tổng quy mô các dự án được CII đầu tư và nghiên cứu lên tới 59.725 tỷ đồng.

Tất Đạt