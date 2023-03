CIH đạt giải ‘Bệnh viện có cống hiến nhất vì cộng đồng năm 2023’

Giải thưởng do Ban tổ chức giải thưởng Healthcare Asia Awards 2023 ngày 29/3, dựa trên những thành tích của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh và chống dịch Covid-19.

Tại buổi trao giải Healthcare Asia Award năm 2023, hai bệnh viện đa khoa tư nhân tại TP HCM, là Bệnh viện Quốc tế City (CIH) và Bệnh viện Gia An 115 lần lượt nhận giải. CIH được vinh danh ở hạng mục "The Most Improved Community Hospital of the year" - Bệnh viện có cống hiến nhất vì cộng đồng năm 2023.

Ban lãnh đạo hai bệnh viện Quốc tế City và Gia An 115 nhận giải thưởng của Healthcare Asia Award năm 2023. Ảnh: CIH

Các chuyên gia của tạp chí Healthcare Asia, đánh giá Bệnh viện Quốc tế City là bệnh viện tư nhân có tiêu chuẩn quốc tế với đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế giàu kinh nghiệm chuyên môn cao, ứng dựng nhiều kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng động.

Năm 2022, lượt khám ngoại trú đạt 75,491, nội trú đạt 5,310, số ca phẫu thuật là 3,197 có hơn 2,000 thư cảm ơn của người bệnh, hàng chục trang tin, báo, đài đưa tin. Bệnh viện để lại dấu ấn với những ca bệnh khó như "Thoát cảnh co giật mặt suốt 4 năm liền nhờ ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật hiện đại", "Phẫu thuật thành công cứu bệnh nhân thoát cảnh liệt chân do thoát vị đĩa đệm","Điều trị dứt điểm cho bà cụ phải truyền máu 5 năm liên tục"...

Bệnh viện Quốc tế City nhận giải Bệnh viện có cống hiến nhất vì cộng đồng năm 2023. Ảnh: CIH

Trong năm qua, Bệnh viện Quốc tế City nhận được bằng khen của UBND TP HCM và bằng khen của UBND huyện Củ Chi về việc tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. CIH cũng nhận bằng khen bệnh viện đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án 06 của chính phủ năm 2022.

Song song với mục tiêu chú trọng phát triển Trung tâm Chẩn đoán Tiền sản, IVF, tế bào gốc, phát triển Trung tâm Nội soi CIH – Gia An 115, đơn vị cũng tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm tiếp thu công nghệ mới trong việc khám chữa bệnh từ y tế Thái Lan, Đức, Mỹ, Ấn Độ... "Tất cả những yếu tố trên là cơ sở để chúng tôi dành tặng giải thưởng Bệnh viện có cống hiến nhất vì cộng đồng năm 2023 cho Bệnh viện Quốc tế CIH", đại diện ban tổ chức phát biểu tại lễ trao giải.

Bằng khen của Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115. Ảnh: CIH

Theo bà Dương Bảo Anh, đại diện Nhà đầu tư Tập đoàn Y tế Hoa Lâm – Shangri-la, giải thưởng Healthcare Asia Awards 2023 là sự công nhận, đồng thời cũng là động lực để Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115 tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế chất lượng ở khu vực phía Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

Anh Chi