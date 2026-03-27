'Chuyện với Thanh' - lịch sử giữa thế giới biến động

"Chuyện với Thanh" gợi ý một số góc nhìn lịch sử cho giới trẻ, những người đang tự hỏi mình là ai, sẽ đi về đâu.

Lịch sử Việt Nam hơn một thế kỷ qua là giai đoạn nhiều thế hệ thử nghiệm những con đường cho vận mệnh dân tộc: Cải cách, khởi nghĩa, vận động quốc tế, đấu tranh chính trị. Trên dòng chảy ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện như người tìm ra phương pháp phù hợp, kết hợp hiểu biết về thế giới và con người để xác lập con đường cho một nước nhỏ đứng vững giữa biến động thời đại.

Tại sao Việt Nam sử dụng chữ Quốc Ngữ? "Chuyện với Thanh" tập một: Tại sao Việt Nam sử dụng chữ Quốc Ngữ?. Series gồm 22 tập, được chuyển thể từ quyển sách cùng tên của tác giả Nguyễn Thành Nam. Video: Spiderum

Qua Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, có thể thấy di sản Hồ Chí Minh không chỉ thuộc về lịch sử, mà còn là một hệ tư duy hành động về tổ chức, lựa chọn và phát triển. Lâu nay, có một nghịch lý quen thuộc là lịch sử Việt Nam hiện đại được nhiều người học nhưng chưa chắc đã được hiểu mạch lạc. Sự kiện trở thành cột mốc, nhân vật thành biểu tượng, nhưng câu hỏi "vì sao lịch sử diễn ra như vậy" không phải lúc nào cũng được truy vấn đến cùng.

Ở cuốn sách mới, có vẻ tác giả mang tham vọng tháo gỡ điều đó. Không đi theo lối sử học truyền thống, tác phẩm được xây dựng như một cuốn sách ghi chép cuộc đối thoại giữa người thầy Nguyễn Thành Nam và sinh viên tên Thanh - một người trẻ không yêu môn lịch sử và lòng ngập tràn hoài nghi với những câu hỏi. Hình thức kể chuyện bằng đối thoại này khiến lịch sử trở thành những dòng suy nghĩ vận động, nơi quá khứ được nhìn lại bằng câu hỏi của hiện tại.

Bìa cuốn "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng", sách 304 trang (NXB Hội Nhà Văn). Ảnh: Spiderum

Nguyễn Thành Nam tiếp cận lịch sử như một hệ thống các quyết định chiến lược. Từ đó, cuốn sách đặt ra câu hỏi cốt lõi: Vì sao Việt Nam đi đến con đường giành độc lập dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Để trả lời, tác giả không bắt đầu từ thế kỷ 20 mà lần ngược về những chuyển động sâu xa hơn, từ việc hình thành chữ quốc ngữ, bài toán "thoát Trung", đến những thất bại của các mô hình cải cách và các con đường cứu nước đầu thế kỷ.

Những yếu tố tưởng rời rạc ấy thực chất kết nối trong một hành trình dài tìm kiếm con đường tồn tại độc lập. Ở đây, các nhân vật lịch sử không còn là biểu tượng tĩnh. Nguyễn Trường Tộ là người nhìn thấy nhu cầu hiện đại hóa trong một thời đại chưa cho phép. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là những nỗ lực khác nhau của trí thức Việt Nam trước sức ép phương Tây. Từ đó, cuốn sách dẫn tới một nhận định quan trọng, đó là sự xuất hiện của Hồ Chí Minh không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình tích lũy, thử nghiệm và bế tắc của nhiều thế hệ. Lịch sử, vì thế, không chỉ là kết quả, mà là cả hành trình tìm đường của những người yêu nước.

Phần sau của cuốn sách chuyển từ hành trình tìm đường sang câu hỏi về sự chính danh. Tác giả nêu vấn đề, làm thế nào một phong trào cách mạng có thể trở thành một nhà nước hợp pháp. Thông qua các tranh luận và những nhân vật như Phạm Quỳnh, Ngô Đình Diệm, lịch sử hiện ra như một dòng chảy nhiều khả năng, nhiều ngã rẽ, chứ không phải một tuyến thẳng tất định.

Hình thức đối thoại phát huy hiệu quả khi nhân vật Thanh đại diện cho người trẻ đặt ra những câu hỏi. Chẳng hạn, vì sao có những con đường tách rẽ, vì sao độc lập không phải một khoảnh khắc mà là một quá trình? Tác giả đưa người đọc đến giai đoạn 1945-1946, thời điểm nền độc lập non trẻ phải tìm kiếm vị trí chính danh trong một trật tự thế giới mới. Những chi tiết về Tổng tuyển cử, Hiến pháp 1946 hay các cuộc thương lượng với Pháp cho thấy, xây dựng một nhà nước không chỉ là chiến thắng, mà là nghệ thuật của thỏa hiệp, kiên nhẫn và tầm nhìn. Từ đó, tư tưởng "dĩ bất biến ứng vạn biến" được đặt trong bối cảnh hiện đại như một triết lý hành động, giữ vững mục tiêu cốt lõi nhưng linh hoạt trong phương cách.

Nhìn lại lịch sử hiện đại Việt Nam, có thể thấy mỗi thế hệ đều tìm cách trả lời cùng một câu hỏi, làm thế nào để một dân tộc nhỏ tồn tại trong thế giới do các cường quốc chi phối. Nguyễn Trường Tộ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, mỗi nhà cách mạng đều có một cuộc dấn thân. Trong chuỗi đó, Hồ Chí Minh là người kết tinh nhiều con đường. Điểm khác biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở thành công, mà ở tư duy chiến lược, hiểu rõ giới hạn của sức mạnh vật chất, đồng thời nhận ra vai trò của thời cơ, mâu thuẫn quốc tế và sức mạnh nhân dân. Từ đó, lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 không chỉ là câu chuyện chiến tranh, mà là câu chuyện của tư duy chiến lược.

Ở phần cuối, tác giả đưa ra khái niệm "làm ăn kiểu Cụ Hồ", cách diễn đạt cho một hệ nguyên tắc hành động. Theo đó, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đúc kết thành nguyên lý quản trị cô đọng. Thứ nhất, mục tiêu phải rõ ràng và đủ sức quy tụ. Thứ hai, kết hợp truyền thống với hiện đại. Thứ ba, đặt niềm tin vào con người và tổ chức. Thứ tư, biết sử dụng "thế", tận dụng hoàn cảnh và thời cơ. Cuối cùng, là học hỏi không ngừng. Những nguyên tắc này không chỉ thuộc về cách mạng, mà còn có thể áp dụng trong quản trị và phát triển hiện đại.

Thông điệp cuối cùng của sách nằm ở nhận định: Đôi khi chìa khóa của tương lai đã nằm trong quá khứ. Những câu hỏi lớn của hôm nay, về phát triển, cạnh tranh, vị thế quốc gia, không có lời giải đơn giản. Ở góc nhìn ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà còn là một hình mẫu về tư duy chiến lược trong thế giới biến động. Vì thế, những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được kể lại, không phải như một huyền thoại, mà như mạch nguồn suy nghĩ cho hiện tại và tương lai.

Tác giả Nguyễn Thành Nam là một trong những nhà sáng lập tập đoàn FPT, nguyên Tổng giám đốc FPT Software và hiện là người sáng lập Đại học trực tuyến FUNiX. Ông giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại VinUniversity và có kinh nghiệm dịch thuật cuốn tiểu sử Ho Chi Minh: A Life của nhà sử học William Duiker.

Dương Bình Nguyên