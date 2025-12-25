Có nên nghỉ công việc đãi ngộ tốt nhưng stress để tìm hướng mới

Tôi ngao ngán các buổi sáng phải thức dậy để tới văn phòng đúng giờ, các cuộc họp theo lịch định sẵn của bộ phận và công ty.

Tôi hơn 40 tuổi, có chồng và hai con học cấp hai, đang làm cho tập đoàn nước ngoài được hơn 20 năm, đãi ngộ ở mức khá. Tôi mua được nhiều đất đai và vài căn hộ nghỉ dưỡng ở biển. Tôi rất yêu công việc vì ngành của tôi là ngành sáng tạo, có cơ hội được đi lại nhiều nơi trên thế giới. Có một vấn đề là gần đây sếp mới người nước ngoài mới từ trụ sở chính sang gây rất nhiều áp lực, khiến tinh thần làm việc của cả cấp dưới của tôi đều đi xuống, không những Hà Nội mà cả Sài Gòn. Tất cả nhân sự đều bất bình và khó chịu với cách cư xử thô lỗ và gắt gao của ông ta. Tôi hiểu hết nhiệm kỳ trong một năm nữa, ông ta sẽ rời đi, tuy nhiên tôi cũng có mối quan tâm khác của riêng mình.

Đúng là công việc mang lại niềm vui và thu nhập cho tôi (hiện tại chỉ còn ở mức khá) nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy cần sự tự do như lúc này. Tôi ngao ngán các buổi sáng phải thức dậy để tới văn phòng đúng giờ, các cuộc họp theo lịch định sẵn của bộ phận và công ty. Nếu nói tôi có tự do tài chính chưa, cũng khó để trả lời. Số đất đai tôi có đúng là có thể giúp tôi sống thoải mái cả đời. Tôi cũng có một số bất động sản có dòng tiền cho thuê nhưng tôi thường bị stress nếu quá nhàn nhã, không làm gì. Tuy nhiên tôi không còn muốn đi làm văn phòng 8 tiếng một ngày nữa.

Mấy năm trước, tôi đã học xong Thạc sĩ chuyên ngành mà tôi đang công tác. Qua vài mối quan hệ, tôi được một vài trường mời đi giảng diện diễn giả, nhận được feedback rất tốt của sinh viên và phòng đào tạo các khoa. Mức thù lao không nhiều, tuy nhiên nó là niềm vui mới khiến tôi vẫn được phát triển bản thân và học tập. Tuy nhiên nó không lấp đầy được cái stress do công việc hiện tại đem lại. Tôi đang nghĩ đến việc đi giảng dạy chuyên nghiệp, chỉ làm giảng viên hợp đồng không cơ hữu cố định. Tôi có xin ý kiến một số thầy, các thầy khuyên nên học thêm nghiên cứu sinh Tiến sĩ, vừa học vừa dạy.

Tôi còn thấy khá mơ hồ vì hiểu hành trình làm nghiên cứu sinh ở trong nước hay nước ngoài đều khá gian nan. Các bạn có kinh nghiệm hay từng ở trong tình huống này có thể cho tôi lời khuyên được không? Tiếp tục đi làm hay dấn thân vào con đường mới. Cảm ơn các bạn.

Vân Nhung