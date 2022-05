Chuyện tình tuổi teen hóa bi kịch vì trò đùa ghen tuông

MỹNữ sinh xinh đẹp Adrianne Jones bị sát hại dã man trong kế hoạch 'chứng minh tình yêu' và trả thù kẻ thứ ba.

Sáng sớm 3/12/1995, khi lái xe dọc theo con đường quê hoang vắng, một nông dân phát hiện thi thể cô gái sau hàng rào thép gai. Cô gái bị bắn hai phát đạn, mặc quần soóc nỉ và áo phông xám có dòng chữ "Cuộc thi chạy băng đồng khu vực năm 1995".

Trong vòng vài giờ, cảnh sát đã xác định nạn nhân là Adrianne Jones, học sinh trung học 16 tuổi đến từ thị trấn Mansfield, phía đông nam thành phố Fort Worth, bang Texas.

Adrianne Jones. Ảnh: Dallasnews

Adrianne Jones, thường được gọi là AJ, vừa học giỏi vừa có ngoại hình xinh đẹp và tính cách năng động, quảng giao. Sự nổi tiếng ở trường của Adrianne khiến cuộc điều tra trở nên khó khăn. Cảnh sát thu được một danh sách dài những người ái mộ, ghen tỵ hoặc tức giận với Adrianne.

Cảnh sát xác định rằng Adrianne biết kẻ sát hại cô. Không có dấu vết nào tại hiện trường cho thấy nạn nhân bị khống chế tay chân và vật lộn, chống cự. Cũng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy ai đó đột nhập nhà hoặc chui qua cửa sổ để bắt cóc Adrianne. Hơn nữa, khám nghiệm tử thi không tìm thấy bằng chứng cho thấy Adrianne bị tấn công tình dục, có nghĩa rằng hung thủ không phải kẻ hiếp dâm. Cảnh sát nhận ra cái chết của Adrianne giống như một vụ hành quyết, kết quả của cơn thịnh nộ khủng khiếp.

Tối hôm xảy ra án mạng, bố mẹ Adrianne cho biết cô đã nói chuyện điện thoại với Tracy Smith, bạn trai mới quen vài tháng, và David Graham, bạn học cùng đội chạy băng đồng của trường. Sau khi Adrianne về phòng tắt đèn đi ngủ, em trai cô nghe thấy tiếng động cơ ngoài cửa sổ và thấy một chiếc xe bán tải lái đi.

Sáng hôm sau, gia đình không thấy Adrianne đâu. Mẹ cô gọi điện đến trường hỏi thăm David, nhưng anh ta phủ nhận gọi điện cho Adrianne.

Cảnh sát chỉ thẩm vấn qua loa David, nhưng họ chắc chắn rằng anh ta không liên quan nên không kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Theo điều tra, tên của David không có trong danh bạ 30 người trong điện thoại cá nhân của Adrianne. Cảnh sát cũng không nghe thấy tên David được nhắc đến bởi bất kỳ người bạn nào khi họ hỏi về người có mối quan hệ thân thiết với Adrianne. David có bạn gái lâu năm và đã tuyên bố đính hôn.

Một nữ sinh tên Tara bị coi là nghi phạm vì Adrianne từng ra làm chứng chống lại cô ta tội hành hung, gây thương tích cho bạn của Adrianne. Tuy nhiên, Tara có bằng chứng ngoại phạm vững chắc và vượt qua bài kiểm tra nói dối.

Bạn trai mới Tracy của Adrianne được loại khỏi danh sách tình nghi vì đi nghỉ cuối tuần cùng gia đình, không có ở thị trấn trong thời gian án mạng. Tracy cũng vượt qua bài kiểm tra, đồng thời cung cấp manh mối cho cảnh sát.

Theo Tracy, Adrianne kể Bryan, 17 tuổi, gọi điện cho cô vào tối đó và muốn gặp cô để trò chuyện. Bryan từng cùng làm thêm ở một cửa hàng bánh với Adrianne, say mê nữ sinh xinh đẹp và thường xuyên tìm cách tiếp cận cô.

Cảnh sát điều tra ra Bryan đang phải uống bốn loại thuốc điều trị các triệu chứng trầm cảm lâm sàng. Anh ta nói tối đó đã uống rượu say nên không nhớ có trò chuyện hay lái xe đến nhà Adrianne hay không.

Một tuần sau, ngày 15/12/1995, cảnh sát bắt giữ Bryan vì tình nghi giết người. Tuy nhiên, bố Bryan khẳng định tối hôm án mạng, Bryan trở về và sau đó không ra khỏi nhà. Bryan phải đón Giáng sinh và năm mới trong tù. Anh ta được thả ra sau khi vượt qua bài kiểm tra nói dối.

Vụ sát hại Adrianne gây sốc cho cộng đồng Mansfield. Tuy nhiên, dù huy động khá đông lực lượng điều tra, vụ án vẫn bế tắc. Cảnh sát không tìm ra nghi phạm tiếp theo cho đến khi nhận được tin tức từ Học viện Hải quân vào tháng 8/1996.

Hai học viên báo cáo cho lãnh đạo học viện về việc bạn cùng phòng của họ là Diane Zamora thú nhận đã sát hại Adrianne. Diane chính là bạn gái lâu năm của David.

Ngày 6/9/1996, Diane bị bắt sau khi rời khỏi trường. Ba ngày sau, David bị bắt ở Colorado. Anh ta bị thẩm vấn 30 tiếng đồng hồ và thú nhận đã sát hại Adrianne. Diane cũng nhận tội.

Diane và David gặp nhau từ năm 14 tuổi tại một hội nghị Tuần tra Hàng không Dân dụng ở Sân bay Spinks, gần thành phố Crowley, bang Texas. Hai người bắt đầu hẹn hò khoảng 4 năm sau đó, vào tháng 8/1995. Cặp đôi học khác trường nhưng đều là học sinh ưu tú. Khoảng một tháng sau khi chính thức hẹn hò, Diane và David tuyên bố đính hôn với gia đình và dự định kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Trong mắt mọi người, họ là cặp đẹp đôi và có tương lai rộng mở.

David Graham và Diane Zamora trong ảnh chụp năm 1996. Ảnh: Fort Worth Star-Telegram

Sóng gió ập đến khi David gặp gỡ Adrianne trong đội chạy của trường. Trong bản thú tội, David cho biết ngày 4/11/1995, Adrianne đề nghị David lái xe chở cô về nhà. Họ không về thẳng nhà Adrianne mà dừng xe ở phía sau trường tiểu học để tình tự.

Diane khai rằng khoảng một tháng sau, cô hỏi David về những cô gái khác, bao gồm Adrianne. Họ cãi vã và David nói đã quan hệ tình dục với Adrianne. Diane bắt đầu kêu gào và đập đầu xuống sàn, hét lên. David cố gắng làm bạn gái bình tĩnh lại nhưng Diane tuyên bố cô sẽ tự sát hoặc bỏ David nếu anh ta không giết Adrianne.

Theo David, hai người lên kế hoạch sát hại Adrianne, trói những quả tạ vào thi thể rồi ném xuống hồ. David gọi điện cho Adrianne vào đêm 3/12/1995, chở cô đến hồ Joe Pool với Diane trốn sau xe. Họ đến nơi lúc 0h30 ngày 4/12, khi David dừng xe, Diane bước ra chất vấn Adrianne. Theo Diane, Adrianne đã thừa nhận và nói cảm thấy tội lỗi. Diane giận dữ xông tới dùng tạ Adrianne, David bắn hai phát vào nạn nhân.

Sau đó cả hai trở lại xe, David nói: "Anh yêu em, em yêu, bây giờ em có tin anh không?". Họ dọn dẹp hiện trường, vứt bỏ quần áo dính máu rồi về nhà. Diane viết vào lịch dòng chữ: "Adrianne 1h38".

Không bị cảnh sát nghi ngờ, David đến Học viện Không quân ở Colorado Springs và Diane đến Học viện Hải quân ở Annapolis, Maryland cho tới khi bị bắt.

Tuy nhiên sau đó, cặp đôi lật lại lời khai. David nói không giết Adrianne nhưng đã giúp che đậy vụ giết người do chính Diane thực hiện. Diane khai rằng David thực hiện vụ giết người một mình. Một khẩu súng ngắn, được cho là hung khí, được tìm thấy trên gác mái nhà David.

Cảnh sát điều tra vụ án trong 9 tháng. Họ tuyên bố David và Adrianne không quan hệ tình dục. David đã nói dối Diane khiến cô như phát điên nhưng không hề giải thích đó chỉ là lời nói đùa vì muốn làm bạn gái ghen tuông.

David thừa nhận rằng lời thú tội ban đầu của anh ta là chính xác, đã nói dối về việc quan hệ tình dục với nạn nhân bởi lời khuyên từ luật sư bào chữa.

Ngày 17/2/1998, bồi thẩm đoàn kết luận Diane phạm tội giết người, nhận án tù chung thân và sẽ đủ điều kiện để được ân xá sau 40 năm.

Ngày 24/7/1998, David bị kết tội giết người và nhận án tù chung thân.

Khi bị áp giải về nhà tù, David nhờ nhà chức trách chuyển lời "Anh yêu em" đến Diane. Diane cũng gửi lời nhắn tương tự. Ảnh: Dallas Morning News

Vụ án Adrianne từng được dựng thành phim Love's Deadly Triangle: The Texas Cadet Murder năm 1997, diễn viên Holly Marie Combs đóng vai Diane Zamora.

Vụ án này cũng được viết trong hai cuốn sách là The Cadet Murder Case: A True Story of Teen Love and Deadly Revenge của A.W. Grey (1997), Blind Love: The True Story of the Texas Cadet Murder của Peter Meyer (năm 2011).

Tuệ Anh (Theo Texasmonthly, Murderpedia)