Chuyện tình của Jennifer Aniston và nhà thôi miên

Diễn viên Jennifer Aniston ngày càng hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi - chuyên gia thôi miên trị liệu Jim Curtis, sau gần một năm yêu nhau.

Trên Instagram ngày 5/4, Jennifer Aniston chia sẻ loạt ảnh chụp chung bạn bè, đồng nghiệp cũ và thú cưng. Trong số đó có hai hình của Jim Curtis, bao gồm một tấm chụp với cô. Bài đăng thu hút hơn một triệu lượt thích. Dưới phần bình luận, ca sĩ Katy Perry nhận xét cặp sao là "twin souls" (linh hồn song sinh - cụm từ chỉ hai người có sự gắn kết sâu sắc).

Đây là một trong những lần hiếm hoi Jennifer Aniston đăng hình chụp với bạn trai kể từ bài công khai mối quan hệ hồi tháng 11/2025, dịp sinh nhật 50 tuổi của anh. Trong bài chú thích khi ấy, cô gọi Curtis là "tình yêu của em". Đến nay, Aniston thi thoảng khoe ảnh người yêu lên trang cá nhân, nhưng ít có hình chung.

Jennifer Aniston, 57 tuổi, bên bạn trai kém sáu tuổi trong bài đăng mới nhất. Ảnh: Instagram Jennifer Aniston

Theo People, thông tin cặp sao hẹn hò rộ lên từ tháng 7/2025, sau khi truyền thông đưa tin hai người đi du thuyền cùng bạn bè của Jennifer Aniston ở Mallorca, Tây Ban Nha. Dù thời điểm đó không ai lên tiếng xác nhận, cả hai thường xuyên gặp nhau. Đầu tháng 9/2025, Curtis dự buổi ra mắt phim mới của bạn gái, nhưng không đứng chung khung hình.

Kể từ khi công khai, cặp sao xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Tháng 11/2025, Jennifer Aniston lần đầu dẫn bạn trai dự sự kiện, chụp hình cùng các nhà sản xuất series Morning Show. Cả hai không đi thảm đỏ nhưng ngồi chung trong khán phòng. Cũng tại buổi gặp mặt, danh hài Adam Sandler - bạn lâu năm của Aniston - có bài phát biểu giới thiệu diễn viên, đồng thời nhắc bạn trai cô. Sandler cho biết vợ chồng anh rất hạnh phúc khi Aniston và Curtis tìm thấy nhau, cho rằng họ xứng đáng có được tình yêu.

Jim Curtis đăng ảnh hôn Jennifer Aniston dịp sinh nhật của anh hồi năm ngoái. Ảnh: Instagram Jim Curtis

Trên show Today tháng 1, Jim Curtis lần đầu kể chuyện tình, cho biết họ quen nhau nhờ bạn bè giới thiệu. Hai người bắt đầu trò chuyện sau khi phát hiện có nhiều bạn chung, trải qua một khoảng thời gian dài mới thân thiết. Khi được hỏi họ hẹn hò từ khi nào, anh không trả lời trực tiếp, chỉ nói đã bên nhau gần một năm.

Trong một chương trình khác, Jim Curtis kể cách giải quyết xung đột trong tình yêu. Dù không nhắc tên Jennifer Aniston, các trang tin quốc tế cho rằng anh đang nói về diễn viên. Theo Curtis, vào những lúc giận nhau, cả hai có thể giữ im lặng hoặc bày tỏ tức giận, có khi ngồi thiền để tìm cách giảng hòa. "Chúng tôi cố gắng đảm bảo mâu thuẫn hạn chế tái diễn hoặc không còn xảy ra. Bởi một khi đã hàn gắn, nhưng vấn đề cứ lặp lại hơn năm lần thì không ai tin tưởng chuyện sửa sai nữa", anh nói thêm.

Bạn trai Jennifer Aniston kể cách giải quyết mâu thuẫn khi yêu Bạn trai của Jennifer Aniston kể cách họ cố gắng làm hòa sau khi cãi nhau.

People cho biết tình cảm của họ ngày càng tốt đẹp. Nguồn tin nhận xét Jim Curtis điềm tĩnh, quyết đoán và có khả năng tập trung cao. Jennifer Aniston được cho thích cách anh mang nguồn năng lượng tích cực.

"Jen (tên gọi tắt của diễn viên) là người nhiều tham vọng, luôn tự gánh vác mọi việc. Trong khi đó, bạn trai của cô có tính cách ổn định, thực tế. Anh không dễ bị căng thẳng, áp lực và sự cân bằng đó rất hợp cô. Mối tình này không kịch tính, không có trò đối đầu cảm xúc. Xét về nhiều mặt, đây là mối quan hệ trưởng thành nhất cô ấy từng có", người này nói thêm.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, trở thành sao hạng A Hollywood sau thành công của series Friends, sau đó chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô nổi tiếng với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục Nữ chính phim truyền hình. Sắp tới, cô tái xuất màn ảnh với dự án truyền hình I'm Glad My Mom Died, dựa trên hồi ký bán chạy của diễn viên Jennette McCurdy. Ngoài diễn xuất, cô mở hãng chăm sóc tóc Lolavie.

Trước Jim Curtis, Jennifer Aniston có hai đời chồng. Năm 2000, cô kết hôn Brad Pitt, ly hôn sau 5 năm bên nhau. Năm 2015, cô đi bước nữa với tài tử Justin Theroux nhưng hôn nhân chỉ kéo dài ba năm. Về sau, nghệ sĩ hầu như không công khai chuyện tình cảm.

Jim Curtis, kém Jennifer Aniston sáu tuổi, chuyên gia thôi miên, huấn luyện viên cuộc sống (life coach) kiêm tác giả chủ đề self-help. Đến nay, anh xuất bản hai quyển sách The Stimulati Experience (2017) và Shift (2024). Theo trang web cá nhân, Curtis làm việc trong lĩnh vực sức khỏe hơn 20 năm. Trên Instagram, anh thường xuyên đăng video chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sống lành mạnh.

Phương Thảo (theo People)