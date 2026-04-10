'Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ Việt - Trung'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc và hoạt động khảo sát khi thăm Trung Quốc, tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước, theo Đại sứ Phạm Thanh Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc ngày 14-17/4. Đây là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình hôm nay cho hay trong cuộc phỏng vấn với TTXVN.

Đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Trung Quốc sau Đại hội XIV.

"Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, mở ra những cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững", Đại sứ Phạm Thanh Bình nói.

Đại sứ cho biết trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội kiến với các lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, gặp gỡ một số thân nhân các nhân sĩ hữu nghị hai nước, tham dự hoặc tuyên bố khởi động một số chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa nghệ thuật, du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự kiến có các hoạt động khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo ở cả Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây.

Các chuyến khảo sát thực tế sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, từng bước cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, các thỏa thuận đã ký kết thành các dự án và chương trình hợp tác cụ thể, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược vào năm 2023.

Đại sứ Bình cho hay hợp tác thực chất giữa hai nước thời gian qua tiếp tục là điểm sáng nổi bật, với thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng hai chữ số.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới với kim ngạch song phương đạt hơn 256 tỷ USD, tăng 24,8% và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong hai tháng đầu năm 2026, đạt gần 43 tỷ USD, tăng 36,9%.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 5,96 tỷ USD, tăng 33,4%, dẫn đầu về số lượng dự án mới và trong hai tháng đầu năm 2026 duy trì ở mức khá cao, đạt 807,5 triệu USD.

Về du lịch, Trung Quốc là thị trường gửi khách du lịch lớn nhất của Việt Nam năm 2025 với 5,28 triệu lượt khách, tăng 41% và trong hai tháng đầu năm 2026 đạt hơn 920.000 lượt.

Hai bên đang phối hợp để sớm hoàn thành báo cáo khả thi của tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hướng tới khởi công toàn diện trong năm 2026, đồng thời tích cực triển khai công tác lập quy hoạch các tuyến Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Ngoài ra, hai bên cũng đẩy mạnh kết nối hạ tầng số, hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp và logistics.

Hai nước cũng triển khai các dự án về ứng dụng AI giữa các địa phương, khai trương Trung tâm đổi mới sáng tạo chung tại Việt Nam, cũng như nhiều dự án năng lượng sạch, hạ tầng số, công nghệ thông tin.

Ngọc Ánh