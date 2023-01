Chuyển nhượng châu Âu ngày cuối: Vì sao Arsenal muốn Jorginho?

Man City muốn Chilwell về thay Cancelo

Vì bất đồng với HLV Pep Guardiola, hậu vệ trái Joao Cancelo được đẩy sang Bayern theo diện cho mượn sáu tháng kèm điều khoản mua đứt trị giá 70 triệu USD trong hè 2023. Man City hiện có không dưới hai phương án nhân sự thay thế với cầu thủ 18 tuổi Rico Lewis và Nathan Ake, bên cạnh một Aymeric Laporte có thể dạt biên. Nhưng không ai sở trường, và vì thế, Man City vẫn muốn mua một hậu vệ thuần túy, và đang thuyết phục Chelsea nhả Ben Chilwell.

Chilwell đang hồi phục chấn thương và có thể trở lại thi đấu từ khoảng ngày 10/2. Ảnh: Sunsport

Tuyển thủ Anh 26 tuổi được Chelsea mua từ Leicester City với giá 55,7 triệu USD hè 2020, nhưng chấn thương khiến Chilwell chỉ chơi tốt ở mùa đầu. Mùa trước, anh chỉ đá 7 trận Ngoại hạng Anh và 13 trận trên mọi đấu trường. Sang mùa này, Chillwell trở lại đá 9 trận, rồi nghỉ từ cuối tháng 10 vì chấn thương gân kheo. Phí chuyển nhượng cầu thủ này, theo Transfermarkt (Đức), hiện là 41 triệu USD. Man City có lợi thế nhất định do quỹ lương Chelsea đang bị phình to vì chiến dịch tuyển mộ rầm rộ từ đầu mùa, và sẽ phải bán bớt một số cầu thủ để không vi phạm Luật Công bằng tài chính (FFP).

