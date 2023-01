Chuyển nhượng châu Âu ngày cuối: Sabitzer muốn sang Man Utd

Arsenal đạt thoả thuận mua Jorginho

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano viết bằng cụm từ "here we go" quen thuộc, rằng thương vụ Jorginho tới Arsenal coi như đã hoàn tất. Arsenal sẽ trả Chelsea 15 triệu USD để sở hữu tiền vệ 32 tuổi. Jorginho sẽ ký hợp đồng với Arsenal có hiệu lực tới hè 2024, với lựa chọn gia hạn thêm một năm. HLV Mikel Arteta ảnh hưởng lớn tới thương vụ này, khi ông thuyết phục Jorginho tới Emirates.

Jorginho trong trận gặp Arsenal ở Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge ngày 6/11/2022. Ảnh: Reuters

Arsenal mới bắt đầu liên hệ với Chelsea về tiền vệ này tối 30/1, nhưng hai bên đã nhanh chóng hoàn tất thủ tục. "Pháo Thủ" đã đặt lịch kiểm tra y tế cho Jorginho để thương vụ hoàn tất trong hôm nay.

Jorginho đã chơi 213 trận cho Chelsea, ghi 29 bàn, phần lớn từ phạt đền. Anh cùng đội đoạt bốn danh hiệu, nổi bật là Champions League 2021.