Chuyện nhà Beckham hé lộ góc khuất 'mẹ chồng nàng dâu' phương Tây

Việc Brooklyn Beckham công khai mâu thuẫn với gia đình vì vợ đã phơi bày một thực tế: xung đột mẹ chồng nàng dâu không phải là "đặc sản" của riêng văn hóa Á Đông.

Căng thẳng trong gia đình cựu danh thủ Anh bắt nguồn từ lễ cưới của Brooklyn và Nicola Peltz tại Mỹ tháng 4/2022. Đỉnh điểm của mâu thuẫn được cho là khi Victoria chiếm tâm điểm trong điệu nhảy đầu tiên lẽ ra dành cho cô dâu chú rể. Mới đây, Brooklyn tiếp tục gây xôn xao khi gọi hành động của mẹ là "thiếu chuẩn mực" và tuyên bố không muốn hòa giải với bố mẹ. Anh cũng nói David và Victoria Beckham từng thể hiện quan điểm rằng Nicola Peltz không được coi là thành viên trong gia đình.

Câu chuyện nhà Beckham ngay lập tức trở thành tâm điểm, bởi nó phản chiếu một lát cắt ít được nói đến trong các gia đình phương Tây: Mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu.

Victoria Beckham và Nicola Peltz. Ảnh: AFP

Khảo sát của YouGov năm ngoái cho thấy gần 1/3 phụ nữ phương Tây thừa nhận từng mâu thuẫn với mẹ chồng. Nghiên cứu của Viện Quan hệ Gia đình Anh còn đưa ra con số đáng lo ngại hơn: 60% phụ nữ coi mối quan hệ này là nguồn cơn gây stress dai dẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc hôn nhân. Ở Mỹ, khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy hơn 40% các cặp vợ chồng trẻ coi sự can thiệp từ gia đình hai bên là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột hôn nhân.

Theo tiến sĩ Terri Apter, giảng viên Đại học Cambridge (Anh), cốt lõi của xung đột thường nảy sinh khi người mẹ cảm thấy mối dây liên kết với con trai bị đe dọa. Trong khi đó, người vợ hoặc bạn gái mong muốn mối quan hệ của mình được tôn trọng và có ranh giới rõ ràng.

"Gia đình nào cũng có những quy tắc ngầm mà người trong cuộc không nhận ra. Người mới bước vào sẽ nhìn thấy rất rõ và dễ cảm nhận chúng như một mối đe dọa", Apter nói.

"Khi con trai có bạn đời, người mẹ dễ nảy sinh tâm lý phòng vệ, xem con dâu là đối tượng cạnh tranh tình cảm. Phản ứng thường thấy là họ sẽ cố gắng kiểm soát hoặc bám lấy con trai nhiều hơn", bà Apter phân tích.

Nghiên cứu của bà cũng ghi nhận 2/3 số con dâu cảm nhận được sự "ghen tuông" này từ mẹ chồng.

Margot, 30 tuổi, ở London từng rất quý mẹ bạn trai vì sự cởi mở. Nhưng rạn nứt bắt đầu khi cô và bạn trai quyết định sống gần nhà ngoại thay vì về miền Bắc nước Anh. Hành động "kéo con trai đi xa" của Margot bị gia đình chồng đáp trả bằng những hành vi gây tổn thương ngầm. Đơn cử dịp Giáng sinh, bà tặng cô bộ đồ size 18 trong khi cô chỉ mặc size 12.

Một trường hợp khác là Rosie, 29 tuổi. Trong lần đầu ra mắt, mẹ bạn trai đã "vô tình" gọi cô bằng tên người yêu cũ của anh ngay tại bàn ăn. Rosie cho rằng đó là cách bà khẳng định quyền lực. Không lâu sau, cô và bạn trai chuyển đến nơi cách nhà chồng 5 giờ lái xe - một kịch bản tương tự việc Brooklyn Beckham hay Hoàng tử Harry chọn sống tại Mỹ để giữ khoảng cách với gia đình ở Anh.

Trong "tam giác" quan hệ này, người đàn ông thường đứng giữa nhưng lại có xu hướng né tránh. Theo bà Apter, đàn ông phương Tây thường chọn cách im lặng để cầu an hoặc thiếu nhạy cảm trước các va chạm tinh tế giữa hai người phụ nữ. Tuy nhiên, sự thụ động này vô tình dung dưỡng mâu thuẫn.

"Việc đưa ra tối hậu thư buộc người đàn ông phải chọn 'bên tình bên hiếu' là cách ứng xử gây tổn hại lâu dài nhất", bà Apter cảnh báo.

Chuyên gia này khuyến nghị, nếu sự can thiệp chỉ xuất hiện rải rác, con dâu nên phản ứng nhẹ nhàng hoặc bỏ qua để không khuếch đại xung đột. Nhưng khi người mẹ liên tục phát đi thông điệp cạnh tranh, người chồng cần lên tiếng. Một cử chỉ công khai khẳng định vị trí của vợ mình sẽ có tác dụng hơn mọi lời tranh cãi.

"Trong cuộc chiến giữa mẹ chồng và nàng dâu, hiếm khi có người chiến thắng thực sự", bà kết luận.

