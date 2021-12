Chuyến khám phá Thái Lan của Miss Grand 2021 Thùy Tiên

Sáng 21/11, Thùy Tiên cùng các thí sinh tranh tài ở phần trang phục áo tắm. Đây là phần thi phụ đầu tiên, diễn ra tại bến du thuyền Marina Chalong. Trước đó, cô gái bị ngộ độc thực phẩm nhưng vẫn có phần thi tràn đầy năng lượng. Người đẹp cũng nhận danh hiệu "Best in swimsuit" do khán giả bình chọn dành cho thí sinh diện áo tắm đẹp nhất. Ảnh: Instagram Nguyễn Thúc Thùy Tiên