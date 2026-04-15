Chuyên gia VAS chỉ cách thiết kế lộ trình học dài dạn cho con

Chuyên gia VAS gợi ý phụ huynh "lập kế hoạch ngược" - bắt đầu từ đích đến để thiết kế lộ trình học phù hợp, giúp con phát triển bền vững từ đầu.

Thông tin được chia sẻ tại buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến do Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) tổ chức ngày 18/3.

Theo cô Đỗ Minh Châu, Giám đốc Khối Dịch vụ Trường học & Tuyển sinh Hệ thống VAS, đích đến không đơn thuần là tốt nghiệp lớp 12 và trúng tuyển đại học, mà là việc học sinh có đủ năng lực, bằng cấp và hồ sơ để vào đúng trường, đúng ngành phù hợp bản thân.

Mỗi hệ thống đại học trên thế giới có tiêu chí tuyển sinh riêng. Các trường tại Mỹ và Canada thường đánh giá cao hồ sơ toàn diện trong đó kết quả học tập chỉ chiếm khoảng 40-50%, còn lại là hoạt động ngoại khóa, kỹ năng lãnh đạo và bài luận cá nhân. Trong khi đó, các trường tại Anh và Australia lại đặt trọng tâm vào năng lực học thuật xuất sắc, được khẳng định qua các chứng chỉ học thuật chuyên sâu như Cambridge IGCSE và A Level.

Tại Việt Nam, dù là các trường quốc tế hay đại học công lập hàng đầu, yêu cầu tiên quyết vẫn là nền tảng học thuật vững chắc kết hợp kỹ năng thế kỷ 21, đặc biệt là năng lực số và kỹ năng tự học, thích ứng để học sinh có thể thành công trong môi trường đại học đầy cạnh tranh.

Do đó, tùy quốc gia con muốn đến, bộ hồ sơ năng lực cần được "đo ni đóng giày" ngay từ sớm chứ không thể "làm đẹp cấp tốc" trong giai đoạn cuối cấp.

Tại VAS, hồ sơ này được nhà trường đồng hành cùng học sinh xây dựng từ lớp 8 thông qua chương trình Tư vấn Hướng nghiệp và Chuẩn bị vào đại học (UCCC). Trong đó, học sinh được tư vấn cá nhân hóa xuyên suốt đến lớp 12, giúp các em xác định đích đến phù hợp, lập kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước đạt mục tiêu.

Cô Kelcie Jean Lamont, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng chương trình Cambridge Mầm non & Tiểu học tại VAS Riverside, cho rằng thành công ở lớp 12 không đến từ yếu tố ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hành trình được chuẩn bị từ nhiều năm trước.

"Khi thấy một học sinh đạt học bổng toàn phần hoặc điểm A tuyệt đối ở A Levels, đó không chỉ là thành quả của một năm nỗ lực, mà là kết tinh của nền tảng được xây dựng bền bỉ từ bậc tiểu học và trung học", cô nói. "Tôi tin rằng việc chọn đúng lộ trình cho con từ sớm là quyết định quan trọng nhất mà cha mẹ có thể thực hiện".

Bên cạnh học thuật, học sinh cần được trang bị các kỹ năng cốt lõi cho tương lai như kỹ năng số và tư duy AI; bộ kỹ năng thế kỷ 21 (giao tiếp, phản biện, tự học) và quan trọng nhất là kỹ năng thích nghi thực tế và giữ cho bản thân cân bằng trước mọi biến động.

"Đây cũng chính là những năng lực mà học sinh VAS được nuôi dưỡng và phát triển trong suốt hành trình 15 năm từ bậc mầm non tới lớp 12", cô Nguyễn Thu Hà, Hiệu trưởng Hệ thống VAS cho hay.

Theo cô Hà, hệ thống hiện giảng dạy ba lộ trình học song ngữ, tất cả đều có đầu ra là bằng cấp, chứng chỉ Cambridge có giá trị toàn cầu gồm Lộ trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge (CAPI); Lộ trình song ngữ học thuật Cambridge (CAP); Lộ trình tiếng Anh Cambridge chuyên sâu (CEP); cùng các chương trình giáo dục toàn diện như giá trị cốt lõi, sức khỏe well-being, ngoại khóa, UCCC...

Do đó, dù học sinh có nhu cầu và đích đến ở đâu cũng có thể tìm lộ trình học phù hợp để được hỗ trợ tại VAS.

Hiệu trưởng Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) - Cô Nguyễn Thu Hà chia sẻ 3 lộ trình học tập quốc tế Cambridge tại VAS.

Hành trình 15 năm học tại VAS được thiết kế theo từng giai đoạn. Ở bậc mầm non - giai đoạn "gieo hạt", trẻ làm quen với chương trình Cambridge, phát triển toàn diện, hình thành sự tự tin, khả năng giao tiếp và niềm yêu thích học tập. Lên tiểu học - giai đoạn "xây nền", học sinh phát triển tiếng Anh học thuật, tư duy logic và kỹ năng tự học; đồng thời sử dụng tiếng Anh để tiếp cận các môn học Cambridge và thi chứng chỉ Cambridge Checkpoint bậc Tiểu học.

Đến trung học cơ sở (lớp 6-8), học sinh bắt đầu định hướng cá nhân, khám phá thế mạnh bản thân, đồng thời rèn luyện các kỹ năng như tư duy phản biện, nghiên cứu, thuyết trình và quản lý dự án, cùng kỳ thi Cambridge Checkpoint Trung học.

Ở bậc trung học phổ thông (lớp 9-12), các em bước vào giai đoạn "tăng tốc", xác định mục tiêu rõ ràng và xây dựng lộ trình cụ thể để đạt đích. Các chứng chỉ IGCSE và A Levels không chỉ là điều kiện đầu ra, mà còn mở ra cơ hội vào các trường đại học hàng đầu thế giới, tuyển thẳng vào nhiều trường lớn tại Việt Nam, đồng thời gia tăng lợi thế săn học bổng và rút ngắn thời gian học nhờ chính sách miễn, chuyển đổi tín chỉ.

Thế Đan