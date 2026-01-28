Chuyên gia quốc tế: Vinhomes Green Paradise vượt nhiều khuôn mẫu đô thị

Chuyên gia Marc Townsend của Arcadia Consulting Việt Nam cho biết, Vinhomes Green Paradise quy hoạch khác mô hình đô thị truyền thống khi đặt nền tảng môi trường và vận hành tích hợp từ giai đoạn đầu.

Theo IBTimes, trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu dịch chuyển về các giá trị bền vững, bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe và hệ sinh thái tự nhiên không còn là lựa chọn thay thế, mà trở thành chuẩn mực đầu tư mới. Chuẩn mực mới đòi hỏi sự kết hợp giữa quản trị, quy hoạch tích hợp, yếu tố môi trường và năng lực triển khai ở quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ được ông Marc Townsend, Cố vấn cao cấp Arcadia Consulting Việt Nam, nhìn nhận là mô hình không đi theo khuôn mẫu quen thuộc. Từ kinh nghiệm làm việc tại 71 quốc gia và nhiều năm hoạt động ở châu Á, ông cho biết, hiếm gặp dự án có cấu trúc tương đồng trong khu vực lẫn toàn cầu.

Quy mô dự án có thể gợi liên tưởng ban đầu đến một số đô thị nổi tiếng thế giới, song theo chuyên gia này, khác biệt nằm ở nền tảng hình thành. Nếu có nơi được xây dựng trên hệ thống hạ tầng và chiến lược quốc gia định hình sớm, thì dự án tại Cần Giờ được xem như một cực tăng trưởng mới, có thể đóng vai trò hạt nhân trong cấu trúc kinh tế tương lai.

Vinhomes Green Paradise không coi ESG như một lớp gia tăng giá trị mà là nền tảng của chiến lược phát triển. Ảnh: Vinhomes

Ông Townsend nhấn mạnh cách yếu tố ESG được đặt làm nền tảng phát triển thay vì lớp giá trị bổ sung. Quan điểm này đối chiếu với thực tế tại một số điểm đến du lịch trên thế giới, nơi tốc độ và yếu tố thị giác từng được ưu tiên, còn tiêu chí bền vững chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau. Trải nghiệm sống tại Singapore được ông viện dẫn để nhấn mạnh vai trò của môi trường đối với chất lượng sống dài hạn. Theo phân tích này, triển khai ESG đúng nghĩa đòi hỏi chi phí lớn, tham vấn giới khoa học và chấp nhận những đánh đổi trong ngắn hạn.

Ở góc độ dòng vốn, trong khoảng 25 năm qua, nguồn tiền từ cộng đồng người Việt ở Mỹ, Pháp, Canada, Australia và Singapore đang quay về thị trường trong nước. Giai đoạn đầu, yếu tố gắn kết quê hương đóng vai trò đáng kể, nhưng hiện nay tiêu chí lựa chọn đã thay đổi.

Khi khung pháp lý, thuế và cơ chế sở hữu dành cho người nước ngoài, Việt kiều dần hoàn thiện, thị trường sẽ bước sang giai đoạn chọn lọc, theo ông Townsend. Trong bối cảnh đó, các dự án có thiết kế đồng bộ, quản lý thống nhất và hệ sinh thái vận hành rõ ràng được xem là có lợi thế trong quá trình phân bổ vốn.

Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của dòng vốn. Ảnh: Vinhomes

Ngoài ra, một trong những điểm nhấn của Vinhomes Green Paradise nằm ở sự kết hợp giữa thiết kế, quản lý dự án và hệ sinh thái vận hành, những yếu tố thường tác động đến khả năng thu hút vốn quốc tế. Bên cạnh đó là mức độ nhận diện của Vingroup và Vinhomes trên phạm vi rộng.

Ở tầm vĩ mô, ông Townsend nhận định Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển đổi của chu kỳ phát triển, từ trung tâm sản xuất sang nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, với lực lượng lao động trẻ và năng động, đồng thời là điểm đến cho du lịch, sinh sống, làm việc và đầu tư. Khi hạ tầng giao thông và sân bay được cải thiện đồng bộ, khả năng cạnh tranh khu vực được kỳ vọng tăng lên.

Trong bối cảnh đó, ông cho rằng, các dự án quy mô lớn, tích hợp nhiều tiện ích và gắn với hạ tầng kết nối, giao thông xanh sẽ đóng vai trò trong mô hình phát triển mới, và Vinhomes Green Paradise là một trường hợp đang được thị trường theo dõi.

Song Anh