Chuyên gia nói gì về 'siêu trạm sạc' cho ôtô điện?

Các chuyên gia cho rằng người dùng xe điện sẽ hưởng lợi từ hệ thống trạm sạc mới của V-Green, tăng tốc độ sạc và thuận tiện hơn trên cung đường dài.

Hôm 18/3, V-Green công bố đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên cả nước trong năm nay. Mỗi trạm này có thể phục vụ cùng lúc 100 ôtô điện.

Trụ sạc công suất 150 kW tại một trạm sạc ôtô điện. Ảnh: Tuấn Vũ

Các chuyên gia cho rằng đây là bước đi mang tính thực tế cao, giúp người dùng ôtô điện có thể giải quyết hai vấn đề, điểm sạc và tốc độ sạc. Tiến sĩ Lê Đức Hiếu, Trưởng khoa Cơ khí động lực, trường Cơ khí ôtô (Đại học Công nghiệp) cho rằng, việc bổ sung 99 siêu trạm sạc trên sẽ tạo ra thay đổi rõ rệt với người sử dụng ôtô điện. "Mạng lưới này sẽ giúp người lái xe cảm thấy yên tâm hơn khi di chuyển, đặc biệt trên những cung đường dài, bởi việc tiếp năng lượng sẽ nhanh và thuận tiện hơn", ông nói.

Chuyên gia ôtô Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, với mức công suất 150 kWh của trạm sạc, người dùng xe điện có thể sạc từ 15 phút để tiếp tục hành trình, đồng thời mở ra tiềm năng cho ngành vận tải hành khách và hàng hóa, ít gián đoạn bởi thời gian nạp năng lượng.

Các dòng xe điện VinFast tại một trạm sạc trong thành phố. Ảnh: Tuấn Vũ

Ngoài yếu tố tiện lợi, mô hình trạm sạc dùng năng lượng sạch cũng được đánh giá cao ở khía cạnh bền vững. Đại diện V-Green cho biết, hạ tầng trạm sạc này đều dùng năng lượng từ điện gió và điện mặt trời, lưu trữ trong hệ thống pin năng lượng BESS cho VinFast phát triển. Mô hình này, theo Tiến sĩ Lê Đức Hiếu, sẽ giúp hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

"Các trạm sạc của V-Green có đầu vào sử dụng năng lượng tái tạo và chủ động được nguồn cung năng lượng tại chỗ sẽ không ảnh hưởng đến hệ thống điện quốc gia", ông phân tích. "Sự cộng hưởng giữa 150.000 cổng sạc trên cả nước, cùng hệ thống siêu trạm sạc này sẽ tạo mạng lưới năng lượng hoàn chỉnh hơn cho giao thông điện hóa".

Theo đó, mạng lưới hạ tầng sạc ôtô điện được hãng đặt ở các đô thị, trung tâm thương mại, khu cư dân, dọc quốc lộ và cao tốc... giúp người dùng thuận tiện khi tiếp năng lượng, chủ động lên lộ trình di chuyển trong hành trình. Từ góc độ này, Tiến sĩ Lê Đức Hiếu đánh giá, khi tính thuận tiện sẽ giúp phương tiện này có thể thay thế xe xăng, dầu truyền thống.

Hệ thống trụ sạc điện do V-Green phát triển. Ảnh: Tuấn Vũ

Năm ngoái, VinFast ghi nhận doanh số 175.099 ôtô điện các loại ở thị trường Việt Nam, gần gấp đôi năm trước và vượt mức bán của các hãng xe nước ngoài. Các mẫu xe như VF 3, VF 5, VF 6, đến xe dịch vụ như Limo Green và Herio Green đều có doanh số thuộc top đầu thị trường. Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch sang xe điện đang diễn ra ở nhiều phân khúc.

Ở góc độ dài hạn, ông Hiếu cho rằng xu hướng này là tất yếu khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, hạ tầng năng lượng xanh sẽ tạo nền tảng vững chắc cho thị trường.

"Khi hạ tầng xanh được phủ rộng hơn, trong bối cảnh xu hướng chung là xanh hóa, quá trình chuyển đổi là tất yếu. Nhìn theo lộ trình từ nay đến năm 2050, xu hướng sử dụng xe điện, sử dụng năng lượng xanh sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa", Trưởng khoa Cơ khí động lực, Đại học Công nghiệp cho biết.

Quang Anh