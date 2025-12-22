Chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam phẫu thuật thay khớp không cắt cơ

TP HCMCác bác sĩ đầu ngành Việt Nam và Nhật Bản sẽ trực tiếp hội chẩn, phẫu thuật thay khớp bảo tồn cơ cho bệnh nhân thoái hóa khớp tại Bệnh viện Sante, thời gian 27, 28/12.

Chương trình có sự tham gia của TS.BS Tăng Hà Nam Anh, Chủ tịch Hội Thay khớp Đông Nam Á (AAA), Chủ tịch Hội Y học Thể thao và Nội soi khớp Đông Nam Á (ASSA) và bác sĩ Takafumi Hiranaka, Phó giám đốc Khoa Chỉnh hình Bệnh viện Takatsuki (Nhật Bản), mang đến cơ hội tiếp cận kỹ thuật thay khớp không cắt cơ (Muscle-Sparing) - phương pháp giúp người bệnh giảm đau, phục hồi vận động nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện.

Theo các bác sĩ, nhiều bệnh nhân lo ngại phẫu thuật thay khớp háng hoặc khớp gối sẽ đau đớn, phải nằm bất động lâu ngày. Kỹ thuật Muscle-Sparing giúp khắc phục những hạn chế này.

Khác với phương pháp mổ truyền thống phải cắt qua gân và cơ, kỹ thuật bảo tồn cơ tiếp cận khớp qua các khe hở tự nhiên giữa các bó cơ. Phương pháp này đòi hỏi bác sĩ phải nắm vững giải phẫu và có tay nghề cao.

Kỹ thuật thay khớp bảo tồn cơ mang lại nhiều lợi ích thực tế cho người bệnh như hạn chế tối đa tổn thương mô mềm xung quanh khớp, giúp giảm đau sau phẫu thuật, giữ được dáng đi tự nhiên, có thể đứng dậy và đi lại sớm ngay khi hết thuốc tê, đồng thời rút ngắn thời gian nằm viện, thường chỉ khoảng 24 giờ.

TS.BS Tăng Hà Nam Anh phẫu thuật thay khớp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Sante

Đợt phẫu thuật đồng thời đánh dấu sự hợp tác giữa hai chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. TS.BS Tăng Hà Nam Anh là người đã đưa nhiều kỹ thuật thay khớp tiên tiến về Việt Nam và thực hiện thành công hàng nghìn ca mổ phức tạp. Trong khi đó, bác sĩ Takafumi Hiranaka được biết đến với các phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, chú trọng độ chính xác và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của y khoa Nhật Bản. Hai bác sĩ sẽ trực tiếp hội chẩn, đánh giá và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân.

Sự kiện trao đổi chuyên môn về "Thay khớp không cắt cơ" cùng các bác sĩ chuyên gia. Ảnh: Bệnh viện Sante

Chương trình diễn ra tại Bệnh viện Sante (phường Bình Thạnh, TP HCM) trong hai ngày 27 và 28/12. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, bệnh viện giới hạn 30 ca đăng ký sớm. Người tham gia được khám và tư vấn 1:1 với hai chuyên gia; phẫu thuật thay khớp bằng kỹ thuật không cắt cơ; chăm sóc hậu phẫu, xuất viện sớm.

Theo đại diện bệnh viện, đây là thời điểm phù hợp để người bệnh điều trị dứt điểm tình trạng đau nhức khớp, cải thiện khả năng vận động trước Tết Nguyên đán.

Thế Đan