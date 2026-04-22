Chuyên gia nêu vai trò của CoP trong hội nhập giáo dục đại học

Tập 3 vodcast "Đối thoại Giáo dục" phân tích vai trò của cộng đồng thực hành (Community of Practice - CoP) trong hình thành mạng lưới chuyên môn, hỗ trợ giáo dục đại học Việt Nam hội nhập.

Vodcast mang chủ đề "Cộng đồng thực hành: Nền tảng phát triển lãnh đạo và nghiên cứu", phát sóng ngày 20/4. Tập 3 có sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó tổng giám đốc kiêm Phó giám đốc Khối Học thuật, Đại học Phenikaa cùng TS. Nguyễn Thị Thu Trang, trường Đại học Sư phạm TP HCM.

Trong hơn 30 phút cuộc trao đổi, các khách mời phân tích mô hình CoP (Community of Practice) - cộng đồng những người có chung mối quan tâm, cùng học hỏi thông qua thực hành và tích lũy tri thức theo thời gian.

Video: British Council

Theo đó, khác với các dự án hay hội thảo ngắn hạn, CoP hướng tới xây dựng mạng lưới chuyên môn lâu dài, nơi giảng viên và nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm thực tế, cùng giải quyết vấn đề phát sinh trong đào tạo và nghiên cứu.

Các chuyên gia cho rằng, khi tri thức thay đổi nhanh và hợp tác giáo dục xuyên quốc gia ngày càng phổ biến, việc làm việc đơn lẻ trở nên khó khăn. CoP tạo điều kiện để đội ngũ học thuật học hỏi lẫn nhau, từ đó nâng cao năng lực triển khai chương trình và phát triển nghiên cứu. Mô hình này cũng giúp chuyển trọng tâm từ "nhận chuyển giao" sang "cùng xây dựng" tri thức.

Chương trình cũng đề cập vai trò của CoP trong giáo dục xuyên quốc gia. Theo đó, các cộng đồng thực hành do tổ chức quốc tế kết nối giúp giảng viên và nhà quản lý từ nhiều trường cùng trao đổi về chuẩn học thuật, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá. Việc trao đổi thường xuyên giúp đảm bảo chất lượng đào tạo đồng bộ giữa các đối tác, đồng thời linh hoạt phù hợp với bối cảnh địa phương.

Thông qua CoP, các trường đại học có thể chuyển từ vai trò tiếp nhận chương trình sang đồng kiến tạo học thuật với đối tác quốc tế. Các chuyên gia nhận định, quá trình này giúp nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, tăng tính bền vững của hợp tác và xây dựng niềm tin giữa các bên tham gia.

Bên cạnh giáo dục xuyên quốc gia, CoP cũng được xem là công cụ thúc đẩy nghiên cứu và bình đẳng giới trong môi trường đại học. Các cộng đồng này tạo không gian mentoring (đồng hành), chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kết nối quốc tế, qua đó giúp các nhà nghiên cứu, đặc biệt là nữ giới, mở rộng cơ hội tham gia mạng lưới học thuật và phát triển vai trò lãnh đạo.

Chương trình cũng làm rõ vai trò của Hội đồng Anh (British Council) trong việc kết nối và thúc đẩy các cộng đồng thực hành. Thông qua phát triển các mạng lưới chuyên môn, hoạt động tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, tổ chức này hỗ trợ các trường đại học Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng văn hóa hợp tác học thuật bền vững.

Qua cuộc trao đổi, các chuyên gia nhận định Community of Practice không chỉ là mô hình kết nối học thuật, mà còn là nền tảng giúp hình thành mạng lưới chuyên môn lâu dài. Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam tăng tốc hội nhập, các cộng đồng chuyên môn được thúc đẩy bài bản được kỳ vọng trở thành "chìa khóa" hỗ trợ phát triển lãnh đạo học thuật, nâng cao năng lực nghiên cứu và tăng cường hợp tác quốc tế.

Hội đồng Anh (British Council) là tổ chức hợp tác văn hóa và giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh, được thành lập năm 1934 và có mặt tại Việt Nam từ năm 1993. Mỗi năm, tổ chức này kết nối hàng nghìn sinh viên, giảng viên, nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu thông qua các chương trình phát triển năng lực giảng dạy, hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và học bổng quốc tế. Riêng trong năm 2024-2025, các hoạt động của đơn vị đã tiếp cận tới 600 triệu người.

Vodcast "Đối thoại Giáo dục" do VnExpress phối hợp Hội đồng Anh thực hiện, gồm 7 tập với sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh. Nội dung chương trình xoay quanh các chủ đề then chốt như hợp tác giáo dục đại học, bảo đảm chất lượng, thúc đẩy giáo dục STEM phát triển kỹ năng giới trẻ, du học sinh tại Vương quốc Anh và cơ hội du học, nhằm gợi mở góc nhìn đa chiều về tiến trình hội nhập giáo dục của Viêt Nam.

Thái Anh