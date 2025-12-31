Chuyên gia nêu dấu ấn hợp tác giáo dục đại học Việt – Anh

Tập 1 vodcast "Đối thoại Giáo dục" nhìn lại 5 năm hợp tác Việt Nam - Vương quốc Anh qua chương trình Going Global Partnerships, cùng nhiều định hướng cho giai đoạn mới.

Tập đầu tiên của vodcast có chủ đề "Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh: Kết nối tri thức, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững" phát sóng ngày 31/12.

Vodcast "Đối thoại Giáo dục" do VnExpress phối hợp Hội đồng Anh thực hiện. Chương trình gồm 7 tập. Mỗi tập là cuộc trò chuyện với các giảng viên, chuyên gia đến từ Việt Nam và Vương quốc Anh, cùng thảo luận về những chủ đề về hợp tác giáo dục đại học, bảo đảm chất lượng giáo dục, xây dựng cộng đồng thực hành, du học tại Vương quốc Anh và phát triển kỹ năng cho sinh viên.

Số đầu tiên có sự tham gia của bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc Chương trình Giáo dục, Hội đồng Anh tại Việt Nam; PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ tịch mạng lưới giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh và Giáo sư Raymond Lee, Phó khoa phụ trách Hợp tác toàn cầu, Đại học Portsmouth, tham gia thông qua hình thức kết nối online.

Các chuyên gia cùng nhìn lại hành trình hợp tác giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh, bắt đầu rõ nét từ năm 2010, khi hai nước ký tuyên bố đối tác chiến lược và đặt giáo dục làm trụ cột hợp tác dài hạn. Từ đó, mạng lưới các dự án liên kết đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa hai hệ thống đại học không ngừng mở rộng, góp phần tạo nền vững cho hợp tác bền chặt hiện nay.

Một trong những dấu mốc tiêu biểu như chương trình Going Global Partnerships (triển khai từ năm 2021) cũng được nhắc đến. Theo các chuyên gia, chương trình Going Global Partnerships tại Việt Nam tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên trong giáo dục đại học tại Việt Nam như bình đẳng giới trong giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giảng dạy và kiểm định đại học, cùng phát triển nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, giáo dục xuyên quốc gia. Nhiều dự án trong khuôn khổ này đã được thực hiện tại Đại học Bách khoa Hà Nội, góp phần nâng cao năng lực quản trị, tự chủ và hội nhập quốc tế của nhà trường.

Chuyên gia nêu dấu ấn hợp tác giáo dục đại học Việt – Anh Tập 1 Vodcast "Đối thoại Giáo dục". Video: British Council Trong hơn 40 phút của tập 1, các chuyên gia chia sẻ về những định hướng hợp tác mới trong thời gian tới. Theo đó, Hội đồng Anh sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam triển khai ba nhóm hoạt động trọng tâm. Phần chia sẻ có nội dung về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục, tăng cường hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa các trường đại học và xây dựng mạng lưới phát triển tài năng gắn với các lĩnh vực STEM và công nghệ mới. Đại diện Hội đồng Anh cho biết, chuỗi vodcast ra đời trong bối cảnh trước đó, vào tháng 10, Việt Nam - Vương quốc Anh nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong đó, hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, các quyền bình đẳng và các lĩnh vực khác là một trong 6 trụ cột tăng cường hợp tác chính. Hội đồng Anh (British Council) là tổ chức hợp tác văn hóa và giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh, được thành lập năm 1934 và có mặt tại Việt Nam từ năm 1993. Mỗi năm, tổ chức này kết nối hàng nghìn sinh viên, giảng viên, nhà hoạch định chính sách và nhà nghiên cứu thông qua các chương trình phát triển năng lực giảng dạy, hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và học bổng quốc tế. Riêng trong năm 2024-2025, các hoạt động của đơn vị đã tiếp cận tới 600 triệu người.

Thái Anh