Chuyên gia Malaysia: 'Việt Nam mạnh nhất khu vực nhờ Xuân Son, Hoàng Hên'

Theo chuyên gia bóng đá của đài Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, đội tuyển Việt Nam hiện mạnh nhất Đông Nam Á dù chỉ đang đứng thứ hai khu vực theo bảng FIFA.

"Việt Nam có đội hình tốt hơn Malaysia, với hai cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên", Zulhelmi nói trên chương trình Nadi Arena ngày 3/4, khi phân tích thất bại 1-3 của Malaysia trước Việt Nam ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

"Chủ nhà rõ ràng nắm lợi thế nên những gì cầu thủ Malaysia thể hiện trong trận đấu đó rất đáng khen", chuyên gia của Astro Arena nói thêm. "Việt Nam, có thêm hai ngôi sao nhập tịch, thực sự mạnh nhất khu vực này. Nên không công bằng khi so sánh hai đội. Dù thua, màn trình diễn của đội khách vẫn tích cực".

Xuân Son (trái) và Hoàng Hên (số 9) mừng bàn thắng trong trận Việt Nam hạ Malaysia trên sân Thiên Trường, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình tối 31/3/2026. Ảnh: Đức Đồng

Trong trận tối 31/3, Xuân Son tạo khác biệt lớn nhất với cú đúp trong hiệp hai, đều từ những pha đánh đầu. Tiền đạo 29 tuổi cho thấy khả năng chọn vị trí và tranh chấp vượt trội trong vòng cấm. Trong khi đó, cầu thủ ngoại nhập còn lại của chủ nhà là Hoàng Hên để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Xuân Son, đồng thời tham gia tích cực vào các pha phối hợp tấn công.

Trận thắng này giúp Việt Nam leo lên thứ 99 FIFA, đứng thứ hai Đông Nam Á sau Thái Lan (93). Đoàn quân dưới trướng Kim Sang-sik là đương kim vô địch ASEAN Cup, và sẽ bảo vệ ngôi vương ở giải đấu diễn ra từ 24/7 đến 26/8.

Ở chiều ngược lại, Zulhelmi cho rằng Malaysia không hoàn toàn chơi tệ như tỷ số phản ánh. "Cách Malaysia thi đấu, cách họ chống trả và những cơ hội được tạo ra, đặc biệt từ Faisal Halim và Safawi Rasid, là tín hiệu tích cực", ông nói thêm. "Chúng ta có những thời điểm gây sức ép và tạo ra cơ hội, nhưng không thể tận dụng thành bàn".

Zulhelmi cho rằng các cầu thủ Malaysia bước vào trận đấu với áp lực lớn từ những vấn đề ngoài sân cỏ. "Hãy tưởng tượng bạn đi thi trong trạng thái chịu áp lực rất lớn, đó là tình huống hoàn toàn khác", ông nói, khi nhắc đến bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ, khiến đội tuyển bị xử thua một loạt trận đấu năm ngoái.

H/L VN Malaysia Diễn biến chính trận Việt Nam 3-1 Malaysia tối 31/3.

Sau trận thua Việt Nam, HLV Peter Cklamovski bị nhiều người chê trách và so sánh năng lực của ông với người tiền nhiệm Kim Pan-gon. Theo Zulhelmi, điều này không công bằng với Cklamovski. "Dưới thời Kim, Malaysia không phải đối mặt với những vấn đề như hiện tại. Cklamovski không phải nguyên nhân dẫn tới thất bại của Malaysia vừa qua. Chuyên môn của ông ấy vẫn đang được đánh giá là không tệ", ông nói.

Zulhelmi tiết lộ thêm rằng HLV Cklamovski từng đặt mục tiêu đưa Malaysia dự Asian Cup lẫn World Cup 2030. Tuy nhiên, những sự cố gần đây khiến đội tuyển không thể hoàn thành mục tiêu trước mắt. "Ông ấy và các cầu thủ trở thành nạn nhân của hoàn cảnh", chuyên gia này chia sẻ.

Dù vậy, Zulhelmi cho rằng bóng đá Malaysia cần hướng tới tương lai thay vì chỉ tập trung vào thất bại. Ông đề cập khả năng cải tổ LĐBĐ Malaysia (FAM) từ đầu, với kế hoạch tổ chức đại hội bất thường và bầu ban lãnh đạo mới trong thời gian tới. Việc tái thiết cần bắt đầu từ hệ thống quản lý, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và nhận được sự ủng hộ từ các bên liên quan.

Malaysia cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm các cầu thủ có gốc gác lai để tăng cường lực lượng. Zulhelmi tiết lộ đội tuyển có thể đón thêm một cầu thủ mang dòng máu Anh hoặc Australia trong thời gian tới.

Hoàng An tổng hợp