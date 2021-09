Chuyên gia: 'Độ phủ vaccine là tiêu chí quan trọng nhất để TP HCM mở cửa’

Theo các chuyên gia y tế, không nên lấy số mắc mới đánh giá nguy cơ mà căn cứ ca nặng, tử vong và nhất là độ phủ vaccine để quyết định thành phố "mở cửa".

Dự thảo Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát Covid-19 do Bộ Y tế xây dựng, có 5 chỉ số đánh giá cấp độ dịch. Trong đó, 3 chỉ số bắt buộc: ít nhất 80% người trên 50 tuổi tiêm đủ liều vaccine; tất cả trạm y tế xã, phường, thị trấn có oxy y tế và thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng và thiết lập mô hình tháp 3 tầng trong điều trị F0, bảo đảm tối thiểu 2% giường hồi sức cấp cứu (ICU) trên tổng số ca bệnh dự báo ở cấp độ 4. Hai chỉ số phân loại cấp độ dịch là: số ca mắc mới tại cộng đồng trên 100.000 dân mỗi tuần; tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Đánh giá về các tiêu chí này, PGS. TS Đỗ Văn Dũng (Đại học Y Dược TP HCM) cho rằng việc chuyển chiến lược từ "zero Covid" sang thích ứng an toàn và linh hoạt là bước thay đổi tính chất chiến lược. Trong bối cảnh cần hội nhập thế giới, đặc biệt là biến chủng Delta lây lan rất nhanh, việc chuyển chiến lược thích ứng an toàn vừa có thể đối phó với dịch, vừa giúp phục hồi sản xuất, phục hồi kinh tế.

Người dân tiêm trên xe tiêm vaccine lưu động ở quận Gò Vấp, ngày 14/8. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ông Dũng, tiêu chí ít nhất 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine là chỉ số "rất tiến bộ" thể hiện rõ định hướng "sống an toàn với dịch", ưu tiên phòng ngừa cho nhóm nguy cơ mắc bệnh cao. Hiện, TP HCM chưa đạt được chỉ số này, nhưng độ phủ vaccine mũi 1 trên địa bàn đã hơn 95% người trên 18 tuổi. Do đó chỉ cần đủ vaccine, thành phố rà soát tiêm mũi 2 cho nhóm trên 50 tuổi và có thể đạt được trong thời gian ngắn.

Cũng đồng tình với các tiêu chí bắt buộc mà dự thảo Bộ Y tế đưa ra, PGS. TS Trần Văn Ngọc (Trưởng khoa Hô hấp bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch Hội Hô hấp TP HCM) cho rằng chỉ cần tính theo độ phủ vaccine mũi 1 chứ không nhất thiết phải đủ 2 liều như tiêu chí của Bộ Y tế. Lý do là một liều vaccine đã đạt yêu cầu giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tử vong, nếu thêm liều thứ 2 sẽ tăng hiệu lực phòng bệnh nhưng không đáng kể.

Các chuyên gia đồng ý với tiêu chí của Bộ Y tế, là tất cả trạm y tế xã, phường, thị trấn có oxy y tế và thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng và số giường ICU. Bởi đây là hai tiêu chí bắt buộc mà bất cứ địa phương nào phải đáp ứng khi "mở cửa" trở lại và thành phố đã đạt hai tiêu chí này.

Song PGS. TS Đỗ Văn Dũng cho rằng một số phường, xã của TP HCM hơn trăm nghìn dân nên Bộ cần hướng dẫn chi tiết đối với những khu vực đông dân cư để đảm bảo yêu cầu chữa trị khi xảy ra dịch ở những nơi này.

Cũng theo ông Dũng, tiêu chí mà Bộ Y tế đưa ra, TP HCM chỉ cần khoảng 600 giường ICU, nhưng hiện đã có 3.286 giường. Tuy vậy số giường ICU ở thành phố không đủ tiêu chuẩn như giường ICU quốc tế. Ví dụ như Singapore trong 2 năm trở lại đây chỉ duy trì 360 giường ICU nhưng đủ tiêu chuẩn nên vẫn đảm bảo được vấn đề chăm sóc cho bệnh nhân Covid-19.

Nhân viên y tế điều trị cho các bệnh nhân nặng, nguy kịch tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP HCM, ngày 19/7. Ảnh: Thành Nguyễn

"Nhiều giường ICU rất tốt, nhưng sẽ tiêu tốn nguồn lực y tế, đồng thời ảnh hưởng nguồn lực điều trị ở tầng 1 và 2", ông Dũng nói và cho biết nếu thành phố có hệ thống giám sát tốt các ca bệnh mới thì số giường ICU ở mức 2% trên tổng số ca bệnh dự báo ở cấp độ 4 là đủ.

Trong khi đó, một số chuyên gia y tế không đồng tình với tiêu chí xác định cấp độ nguy cơ theo số ca mắc mới trong cộng đồng của dự thảo Bộ Y tế. Áp dụng tiêu chí này, hiện tỷ lệ ca mắc trên 100.000 dân theo tuần tại TP HCM là hơn 150.

PGS Trần Văn Ngọc cho biết tiêu chí này được xây dựng theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tuy nhiên điều kiện giữa các nước khác nhau, ngay cả giữa các địa phương ở Việt Nam cũng khác nhau. Với những địa phương đông dân cư, mật độ dày đặc như TP HCM rất khó thực hiện tiêu chí này. Thay vào đó, Bộ nên căn cứ số ca nặng và nhập viện như UBND thành phố kiến nghị.

Đồng quan điểm, bác sĩ Trương Hữu Khanh (Bệnh viện Nhi đồng 1) nói số ca mắc mới sẽ phụ thuộc vào việc xét nghiệm. Một khi thành phố đã quyết định "mở cửa" không thể cứ mãi xét nghiệm. Vì vậy chỉ số quan trọng là số ca cần nhập viện. "Ca mắc mới phải tính là số người nhập viện mới đúng. Tiêu chí này không phù hợp với chiến lược 'zero Covid' và rất tốn tiền, lãng phí", ông Khanh nói.

Cũng theo ông Khanh, tiêu chí về độ phủ vaccine và ca mắc mới chỉ nên thực hiện cho từng khu vực, từng quận huyện, phường xã chứ không nên áp dụng cho quy mô cả thành phố.

Hàng quán tại quận 7 trong ngày đầu cho phép hoạt động, ngày 16/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Về khả năng "mở cửa" của TP HCM sau ngày 30/9, PGS Trần Văn Ngọc cho rằng vấn đề mở cửa và chống dịch luôn phải song song và thực hiện uyển chuyển. Thành phố đã giãn cách xã hội 4 tháng nên việc "mở cửa" trở lại để phục hồi kinh tế là yêu cầu cấp thiết.

Theo ông Ngọc, sau khi "mở cửa" số lượng ca nhiễm và ca bệnh nặng có thể tăng lên. Tuy nhiên thành phố đã đạt các chỉ tiêu về số giường ICU, hệ thống y tế địa phương đáp ứng đủ và có thể kiểm soát được số bệnh nặng và tử vong. Vì vậy, cùng với việc tham khảo các tiêu chí của Bộ Y tế, thành phố phải căn cứ trên tình hình thực tế để quyết định mức độ "mở cửa".

"Tôi vẫn ủng hộ nới lỏng giãn cách, đặc biệt là trong bối cảnh độ phủ vaccine của thành phố đạt rất cao, số bệnh nhân nặng và tử vong đã giảm so với trước đây. Nếu kéo dài giãn cách thêm 1-2 tháng, kinh tế thành phố rất khó khăn", ông Ngọc nói.

Trong khi đó, PGS Đỗ Văn Dũng cho rằng, nếu xét theo các tiêu chí trong dự thảo của Bộ Y tế, TP HCM sẽ ở cấp độ 3, có thể "mở cửa" ở mức độ nhất định sau 30/9 chứ không thể lập tức trở về trạng thái bình thường như trước. Với cấp độ 3, thành phố vẫn có thể "mở cửa" ở mức cho phép họp hành trong nhà 10 người, đủ vaccine lên 50 người, rồi sau đó căn cứ tình hình thực tế nới rộng hơn.

"Tôi không ủng hộ thành phố mở cửa bình thường lại ngay vì khả năng lây nhiễm vẫn còn. Cho nên mở cửa theo cấp độ 3 là phù hợp với bối cảnh thành phố lúc này", ông Dũng nói và cho rằng có thể tạm thời thống nhất tiêu chí Bộ Y tế đưa ra, sau đó khoảng nửa tháng, nếu tình hình ổn hơn, tỷ lệ tiêm chủng nhóm người trên 50 tuổi đạt 80%, thành phố điều chỉnh "mở" thêm.

Hôm 24/9, UBND TP HCM đã góp ý Bộ Y tế thay đổi một số tiêu chí trong dự thảo. Theo đó, thành phố đề nghị không tính ca mắc mới tại cộng đồng mà thay bằng trường hợp nặng và tử vong trên 100.000 dân trong một tuần.

Thành phố cũng kiến nghị điều chỉnh chỉ số 80% người trên 50 tuổi tiêm đủ liều vaccine thành ít nhất 80% người trên 65 tuổi, hoặc 50% người trên 50 tuổi tiêm đủ liều; thống kê ca nhiễm đã khỏi bệnh vào số người được tiêm đủ vaccine...

Hữu Công