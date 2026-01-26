Chuyên gia DNSE: VN-Index có thể hướng tới vùng 2.040 điểm

TS Hồ Sỹ Hòa cho rằng, chính sách tài khóa mở rộng, tiền tệ ổn định và kỳ vọng nâng hạng có thể hỗ trợ VN-Index tiến vào vùng 2.000-2.040 điểm.

Nhận định được ông Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư, Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE đưa ra dựa trên dự báo tăng trưởng lợi nhuận các nhóm ngành khoảng 17,5%.

Theo ông, ba động lực chính của thị trường gồm chính sách tài khóa mở rộng, chính sách tiền tệ duy trì ổn định và kỳ vọng nâng hạng thị trường vào tháng 9. Dù Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 15%, thấp hơn năm trước, quy mô vốn tín dụng vẫn được đánh giá ở mức lớn.

TS Hồ Sỹ Hòa, Giám đốc Nghiên cứu và tư vấn đầu tư, Công ty cổ phần chứng khoán DNSE. Ảnh: NVCC

Đồng quan điểm, ông Phan Linh, CEO Công ty CP TechProfit - nền tảng hỗ trợ đầu tư chứng khoán Techprofit.vn, cho rằng, vùng 2.000 điểm của VN-Index trong năm nay hoàn toàn trong tầm tay.

Ở góc độ vĩ mô, thị trường được dẫn dắt bởi chính sách, trong đó, tốc độ cải cách thể chế trong nước đang diễn tiến nhanh. Theo ông Linh, mục tiêu GPD 10%, định hướng thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước có thể tạo ra những dòng tiền mới. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh đầu tư công cùng các chính sách tài khóa tiếp tục trở thành điểm sáng.

Ngoài yếu tố hỗ trợ, các chuyên gia cũng lưu ý hai rủi ro chính. Thứ nhất là xu hướng tăng lãi suất từ quý IV năm ngoái và kéo dài đến nay, có thể gây bất lợi nếu tiếp diễn mạnh. Thứ hai là các rủi ro địa chính trị và xung đột toàn cầu, vốn mang tính khó lường.

Ông Linh phân tích, tín dụng tăng trưởng nhanh so với tốc độ tăng trưởng huy động năm ngoái làm thu hẹp dư địa điều hành chính sách tiền tệ năm nay. Điều này khiến lãi suất khó giảm và tiếp tục áp lực lên tỷ giá. "Khi mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, chi phí vốn của doanh nghiệp tăng lên rõ rệt, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng lợi nhuận", ông nhận định.

Ông Phan Linh, CEO TechProfit. Ảnh: NVCC

Về chiến lược đầu tư, các chuyên gia đánh giá giai đoạn 2026-2030 là chu kỳ của chính sách tài khóa. Theo kế hoạch, Chính phủ dự kiến đẩy mạnh đầu tư công với tổng vốn khoảng 8,3 triệu tỷ đồng, bình quân 1,6 triệu tỷ đồng mỗi năm. Các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp gồm đầu tư công, vật liệu xây dựng và năng lượng. Ngoài ra, nhóm ngân hàng tiếp tục được xem là trụ cột của nền kinh tế. Dù tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp hơn năm trước, quy mô khoảng 2,7 triệu tỷ đồng vẫn có ý nghĩa hỗ trợ thị trường.

Đối với nhà đầu tư nắm giữ nhiều tiền mặt, TS Hồ Sỹ Hòa khuyến nghị giải ngân theo từng phần vào cổ phiếu có dòng tiền và doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, định giá hấp dẫn. Ông cho rằng, dòng vốn trên thị trường có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành và tìm đến doanh nghiệp chất lượng.

Trong khi đó, theo CEO TechProfit, trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư không nên cố gắng mua đuổi những cổ phiếu đã tăng trên 30% từ đầu năm mà có thể đợi nhịp tái tích lũy lại.

Anh Vũ