Chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ lợi ích của tinh chất từ hạt mè

Dựa vào thói quen sử dụng mè của người Nhật và công dụng của thành phần này, công ty Suntory Wellness tại Nhật Bản (với hơn 30 năm nghiên cứu) đã ứng dụng công nghệ hiện đại để chiết xuất tinh chất Sesamin, tạo nên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sesamin Ex. Sản phẩm giúp người sử dụng bổ sung tinh chất này vào cơ thể dễ dàng hơn.

Sesamin Ex được nhiều người Nhật lựa chọn và bán chạy số 1 Nhật Bản trong ngành hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chiết xuất từ hạt mè theo Cẩm nang quảng cáo thực phẩm 2020, tập 2 (Thị phần thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chiết xuất hạt mè, doanh số đã được xác nhận năm 2019), phát hành bởi Công ty TNHH Fuji Keizai ngày 20/12/2019.

Sesamin Ex được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Giấy phép quảng cáo số 01195/2019/ATTP-XNQC do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 28/6/2019. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm Sesamin Ex, truy cập tại đây.