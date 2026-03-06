Chuyên gia da liễu lý giải vết mẩn đỏ trên cổ ông Trump

Nhiều chuyên gia da liễu Mỹ nhận định vết ửng đỏ trên cổ Tổng thống Donald Trump xuất phát từ liệu trình bôi thuốc hóa trị tiền ung thư da sau nhiều năm đánh golf dưới nắng.

Hôm 5/3, trang tin NJ dẫn lời hàng loạt chuyên gia y tế lý giải về dấu vết bất thường trên cổ Tổng thống Mỹ. Trả lời phỏng vấn tờ The Daily Beast một ngày trước đó, bác sĩ chuyên khoa da liễu Dustin Portela tại bang Idaho cho rằng tình trạng da mẩn đỏ và bong tróc phản ánh dấu hiệu dùng kem bôi hóa trị. Ông Trump sử dụng loại thuốc này nhằm kìm hãm sự phát triển của các tổn thương tiền ung thư hoặc chứng dày sừng ánh sáng. Sự việc bắt đầu thu hút dư luận từ ngày 2/3, khi nhà lãnh đạo Mỹ để lộ vùng da bên phải cổ ửng đỏ lan tới tận chân tóc lúc dự lễ trao Huân chương Danh dự ở Nhà Trắng.

Bác sĩ Portela coi ông Trump là trường hợp điển hình mang nguy cơ ung thư da cao do sở hữu làn da trắng, tóc sáng màu và duy trì thói quen hoạt động ngoài trời. Cùng quan điểm, bác sĩ da liễu cấp cao Elizabeth Bahar Houshmand tại Texas nói với tờ HuffPost rằng Tổng thống đang chữa chứng dày sừng ánh sáng do tác hại của tia cực tím. Chuyên gia Anthony Rossi thuộc Trung tâm Chăm sóc Ung thư David H. Koch dự đoán ông bôi các loại thuốc hóa trị tại chỗ như 5-fluorouracil hoặc imiquimod theo liệu trình kéo dài 2-4 tuần.

Tổng thống Mỹ xuất hiện trong buổi lễ trao tặng huân chương ở Nhà Trắng ngày 2/3 với vết đỏ sau cổ. Ảnh: AFP

Trước những phân tích của giới y khoa, bác sĩ riêng của Tổng thống, ông Sean Barbabella, đưa ra cách giải thích hoàn toàn khác. Ông cho biết ông chủ Nhà Trắng thoa một loại kem trị kích ứng da dự phòng rất phổ biến theo đơn. Người bệnh sẽ bôi thuốc trong một tuần và tình trạng mẩn đỏ sẽ kéo dài trong vài tuần tới.

Vấn đề da liễu này xuất hiện giữa thời điểm công chúng Mỹ giám sát chặt chẽ sức khỏe của vị tổng thống cao tuổi nhất lịch sử nhậm chức. Nhiều người từng nhận thấy ông mang vết bầm tím trên tay hay sưng mắt cá chân. Hồi tháng 7 năm ngoái, các bác sĩ chẩn đoán ông mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính, khiến máu từ chân khó bơm ngược về tim. Dù vậy, trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal đầu năm nay, ông Trump vẫn khẳng định bản thân sở hữu sức khỏe hoàn hảo. Ông cũng thừa nhận dùng aspirin quá liều khuyến cáo và hối hận vì đã thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, khiến dư luận chú ý thái quá vào đời tư của mình.

Bình Minh (Theo Daily Beast, NJ)