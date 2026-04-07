Chuyên gia: 'Các hãng ôtô Mỹ có lý do lo ngại xe Trung Quốc'

Website đánh giá xe nổi tiếng Edmunds thử nghiệm một chiếc Geely Galaxy M9 trong bối cảnh xe Trung Quốc vẫn bị cấm ở Mỹ.

Edmunds lần đầu tiên tiến hành một loạt bài kiểm tra nghiêm ngặt đối với một chiếc xe Trung Quốc, và Tổng biên tập Alistair Weaver đưa ra nhận định đáng chú ý: Các nhà sản xuất ôtô Mỹ có lý do chính đáng để lo ngại.

Mặc dù xe Trung Quốc thực tế bị cấm ở Mỹ, Edmunds vẫn muốn thử nghiệm một chiếc vì sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng Mỹ đối với những chiếc xe giá cả phải chăng, đầy đủ tính năng. Geely Galaxy M9 là một chiếc SUV hybrid tầm xa có giá khởi điểm khoảng 25.000 USD ở Trung Quốc được Edmunds tiến hành đầy đủ các bài kiểm tra để đo phạm vi lái xe, khả năng tăng tốc, phanh và các đặc tính hiệu suất khác.

Nhiều tính năng của M9 "vượt trội hơn so với những chiếc xe chúng ta đang lái ở Mỹ," Weaver nói sau khi lái thử xe trên đường thử của Edmunds tại Los Angeles. "Công nghệ thật tuyệt vời", ông nói.

Geely Galaxy M9 trên đường chạy thử của Edmunds. Ảnh: Edmunds

Một cuộc khảo sát gần đây của Cox Automotive cho thấy người tiêu dùng Mỹ ngày càng cởi mở hơn với các loại xe thương hiệu Trung Quốc, vốn đang bị loại khỏi thị trường bởi các quy định, sự phản đối của các nhà lập pháp và thuế quan khoảng 100%. Một số người tiêu dùng thậm chí còn đang lên kế hoạch để đưa các mẫu xe Trung Quốc qua biên giới từ Mexico, nơi chúng phổ biến, hoặc Canada, nơi sự hiện diện của chúng có khả năng sẽ tăng lên sau khi Canada nới lỏng các rào cản thương mại.

Geely cho biết họ cung cấp chiếc xe cho Edmunds để chứng minh khả năng công nghệ toàn cầu của mình chứ không phải để thúc đẩy việc thâm nhập thị trường Mỹ.

Edmunds có được quyền sử dụng chiếc xe này sau khi liên hệ với các giám đốc điều hành của Geely tại CES hồi đầu năm nay, Weaver cho biết. Mặc dù ôtô mới từ các thương hiệu Trung Quốc không thể được nhập khẩu và bán, Edmunds vẫn có thể mượn xe từ Geely một cách hợp pháp và lái trên đường phố Mỹ.

Nhân viên của Edmunds lái thử mẫu xe này trong khoảng ba tuần trong các tình huống hàng ngày, như đi siêu thị, ngoài việc tiến hành đánh giá 227 điểm về hiệu suất và chức năng.

Nghiên cứu cho thấy mẫu SUV ba hàng ghế Galaxy M9 có thể cạnh tranh với những chiếc xe có giá gấp đôi, như Hyundai Palisade phiên bản đầy đủ trang bị, Kia Telluride hoặc Toyota Grand Highlander. Mặc dù giá của mẫu xe này chắc chắn sẽ cao hơn nếu được bán tại Mỹ, Edmunds cho biết nó vẫn sẽ cạnh tranh tốt ngay cả khi có giá gấp đôi so với mức giá khởi điểm hiện tại là 25.000 USD tại Trung Quốc.

Galaxy M9 sở hữu màn hình thông tin giải trí 30 inch, được Edmunds đánh giá là có độ nhạy tương đương với màn hình trên xe Tesla. Bên cạnh công nghệ cốt lõi, M9 còn cung cấp những tiện ích thường thấy ở các xe Trung Quốc: tủ lạnh tích hợp, loa ngoài và màn hình giải trí gập xuống cho hàng ghế thứ hai.

Phạm vi hoạt động ước tính 1.300 km của mẫu xe hybrid cắm điện này vượt xa dự đoán của các sản phẩm tương tự dự kiến sẽ sớm ra mắt từ các công ty Mỹ. Các mẫu xe hybrid tầm xa như M9 có pin lớn cung cấp năng lượng như một chiếc xe điện và động cơ xăng nhỏ hoạt động chủ yếu như máy phát điện để sạc pin. Theo thử nghiệm của Edmunds, M9 có thể di chuyển khoảng 161 km chỉ bằng năng lượng điện trước khi cần đến máy phát.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã cung cấp các mẫu xe hybrid tầm xa trong nhiều năm. Các nhà sản xuất ôtô lớn bao gồm Ford và Stellantis đang lên kế hoạch giới thiệu chúng tại Mỹ như một lựa chọn thay thế cho các mẫu xe điện bán chậm hơn.

Thị trường ôtô cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc đã gây áp lực lên các nhà sản xuất ôtô phải tung ra những mẫu xe ngày càng nhiều tính năng với giá thấp, theo Tu Le, người sáng lập công ty tư vấn Sino Auto Insights. Ông cho rằng nếu những lựa chọn đó bị loại bỏ khỏi thị trường Mỹ, đặc biệt là khi giá cả tăng lên, người mua sẽ cảm thấy thất vọng.

"Chúng ta đang thấy một số sản phẩm sáng tạo nhất với giá thấp nhất, và người tiêu dùng trên toàn thế giới đang được hưởng lợi," Le nói, thêm rằng "Việc loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi thị trường, đó mới là điều sẽ khiến mọi người khó chịu".

Mỹ Anh (theo Reuters)